Fanovi su Katy Perry optužili za rasizam zbog dizajna cipela

Američka pjevačica Katy Perry (34) našla se u središtu skandala zbog čega je svi napadaju i ismijavaju na društvenim mrežama. Razlog je taj što se Perry nedavno 'bacila' u dizajnerske vode i počela prodavati cipele s, barem kako tvrde njezini obožavatelji, namjernim rasističkim konotacijama.

Sporne cipele prodavale su se po cijeni od 130 dolara, točnije oko 850 kuna. Na cipelama koje su ubrzo povučene iz prodaje navodno se nalazi 'blackface', odnosno maska koja je nekad predstavljala crne likove u filmovima i kazalištima. Njih su tada glumili isključivo bijeli glumci jer je samo njima to bilo dozvoljeno.

- Ovaj dizajn je uvredljiv i ponižava. Katy bi se trebala sramiti ovoga, sramotno. Što nije u redu s njom? - samo je jedan od mnogih negativnih komentara na račun američke pjevačice.

Ovo nije prvi put da je sporni dizajn 'blackfacea' uzrokovao probleme u svijetu mode. Naime, u istoj su se situaciji nedavno našli i dizajneri Prade i Guccija, ali je to Perry očito promaknulo.

