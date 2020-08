Katy je ovo prvo dijete, porod je protekao u najboljem redu, a s obzirom na to da je cijelu trudno\u0107u nosila ne\u0161to s tratin\u010dicama, sad je na nokte stavila taj cvijet i uslikala svoje prste i prste prinove.\u00a0

<p>Američka pjevačica<strong> Katy Perry</strong> (35) i njezin zaručnik, glumac <strong>Orlando Bloom </strong>(43) ovih dana su postali roditelji djevojčice kojoj su dali ime <strong>Daisy Dove Bloom</strong>.<strong> </strong> </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavni i njihove modne kombinacije na crvenom tepihu</strong></p><p>Kako navode njeni pratitelji, oni su još prije tri mjeseca znali da će tako nazvati prinovu iako im Katy ništa nije rekla. Kako? Pjevačica je u svibnju objavila pjesmu 'Daisies' (op.a. tratinčice). </p><p>- Napisala sam ovu pjesmu prije nekoliko mjeseci kako bi me uvijek podsjećala na to da treba ići putem kojim želite, bez obzira na to što drugi misle. Odnedavno ima potpuno drukčije značenje za mene, zbog svega ovoga što nam se događa - napisala je. </p><p>Nekoliko dana prije izlaska nove pjesme, Katy je objavila sandale s uzorkom tratinčice i istaknula da se novac od prodaje donira bebama i djeci koje su ugrožene zbog pandemije korona virusa.</p><p>Zapravo, pjevačica je cijelo vrijeme objavljivala komade koji su na sebi imali tratinčice i nosila je maske i haljine s uzorkom tog cvijeća. Malo tko je posumnjao kako bi djetetu mogla dati takvo ime, činilo se kao da samo jako dobro promovira svoju novu pjesmu. </p><p>- Ma znala sam, odmah sam govorila da će ti se tako zvati kćer. Napisala sam to u komentarima ispod objave pjesme - tvrdila je jedna pratiteljica koja im je, kao i nekolicina drugih, zaželjela sve najbolje u budućnosti. </p><p>Katy je ovo prvo dijete, porod je protekao u najboljem redu, a s obzirom na to da je cijelu trudnoću nosila nešto s tratinčicama, sad je na nokte stavila taj cvijet i uslikala svoje prste i prste prinove. </p><p>Orlando ima sina <strong>Flynna </strong>(9) iz braka s modelom <strong>Mirandom Kerr </strong>(37). Pjevačica i glumac namjeravali su se vjenčati u Japanu, ali su ceremoniju odgodili zbog pandemije korona virusa. </p><p> </p>