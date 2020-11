Fanovi uvjereni: 'Šuput otkrila spol bebe objavom krastavaca'

Sve je krenulo nakon što je pjevačica objavila fotografije Chanel torbe od nekoliko desetaka tisuća kuna u koju je stavila staklenku kiselih krastavaca i čokoladu. A onda su je 'zatrpali' komentarima

<p><strong>Maja Šuput Tatarinov</strong> (41) trudna je četiri i pol mjeseca. Ona i suprug <strong>Nenad</strong> (36) čekaju prvo dijete, a iako znaju spol bebe, tu informaciju zasad skrivaju od javnosti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ipak, neki pratitelji na Instagramu smatraju kako se pjevačica sama odala. Sve je krenulo nakon što je objavila fotografije Chanel torbe od nekoliko desetaka tisuća kuna u koju je stavila staklenku kiselih krastavaca i čokoladu. </p><p>- Krastavci i čokolada u torbi?!?! Ne, nisam luda, samo sam trudna - napisala je u opis objave.</p><p>A onda su je 'zatrpali' komentarima. </p><p>- Majo, imat ćeš dečka, ja sam jela na tegle krastavaca zbog mojih sinova - napisala je obožavateljica.</p><p>- Ja isto, i blage feferone. Druga trudnoća curica, ništa od navedenog - dodala je druga.</p><p>No, bilo je i onih koji imaju drukčije mišljenje.</p><p>- Ja sam jela krastavce i kiselo mi se jelo stalno, ništa slatko pa sam curicu rodila. Nema pravila - smatra korisnica na Instagramu.</p><p>Ali jedno je sigurno, bila curica i dečko, Maja i Nenad već su opskrbili bebu svim potrepštinama.</p><p>- A veseli me to. Pa to mi je sad prvi put. Vrlo vjerojatno, obzirom na moje godine, i zadnji pa nek se dijete veseli - rekla je za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/maja-suput-otkrila-kako-provodi-dane-u-trudnoci---626486.html">IN magazin</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE 2. EPIZODU 'FIRME': </strong></p><p> </p>