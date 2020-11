Zdenka je drugi duelist, farmeri su u šoku: 'Ovo ne drži vodu...'

Da je Princeov odabir Zdenke kao drugog duelista šokirao farmere, potvrdila je nekolicina njih. Prince je rekao Zdenki da će ona pobijediti u dvoboju, ali ni sam ne zna kako će sve proizaći

<p>Došao je dan odabira drugog duelista, a <strong>Prince</strong> je svojim odabirom te razlogom ponovno šokirao cijelu zajednicu. Odabrao je<strong> Zdenku </strong>te kazao kako je baš nju izabrao iz razloga što najviše radi na farmi te joj želi da se malo odmori.</p><p>- Meni je to drago čuti. Ako je on tako odlučio, ja sam od prvoga dana ono što jesam i uvijek kažem onako kako je - kazala je Zdenka, a na Mijino pitanje kakvi su farmeri, spremno je odgovorila:</p><p>- Mislim da ima glume, svi glume, ali otvorite se ljudi, to se sve vidi!</p><p>Na Mijino inzistiranje tko je po njoj farmer ili farmerica koji najviše glumi, Zdenka je izdvojila <strong>Josipa</strong>, na što je on odgovorio da je to samo njezino mišljenje te da je ista osoba i u privatnom životu i na farmi.</p><p>Da je Princeov odabir šokirao farmere, potvrdila je nekolicina njih. <strong>Sanja</strong> je kazala kako joj njegova taktika ne drži vodu, dok je <strong>Maja</strong> komentirala:</p><p>- Prince nas je sve izmaslao zadnjih dana, to je toliko dobro radio, da je meni tako smiješno jer je vrtio sve ljude, baš se igrao!</p><p>Iako je Prince kazao Zdenki da će ona pobijediti u dvoboju, na kraju ni sam ni sam ne zna što će se u njemu probuditi u areni, a sol na rani mu je i dalje gazdarica <strong>Andrijana</strong> jer ga je odabrala za prvog duelista.</p><p>- Gazdarica ne cijeni naš rad, ja radim k'o crnac po noći i po danu, a ona me bira zbog osjećaja! Tko nema osjećaja? Jesam li ja od drveta ili od kamena? - zbunjen je Prince.</p><p>Zdenka je kazala kako ne vjeruje Princeu da će joj pustiti borbu. Kaže, jedan dan kaže jedno, a drugi pak nešto sasvim drugo, no nju to ne dotiče.</p><p>- Borit ću se za sebe i svoja tri sina! - kazala je Zdenka.</p>