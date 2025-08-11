Obavijesti

Show

Komentari 0
NAPETO

Farma: Tko je novi vođa, a tko spreman na sabotaže? 'Gorjet će i krava, i štala, i čitava kuća!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Farma: Tko je novi vođa, a tko spreman na sabotaže? 'Gorjet će i krava, i štala, i čitava kuća!'
3
Foto: RTL

Na redu je odabir novog vođe, a atmosfera na 'Farmi' se zahuktava. Mogu li neke tajne ipak ostati skrivene? Što smjeraju neki pojedinci?

Top deset kandidata ostalo je na imanju, a borba se sve više zahuktava! Novi dan na Farmi donijet će ponovno brojna uzbuđenja, a jedno od njih svakako je odabir novog vođe. Pretendenata za to mjesto je mnogo, no najvažniju riječ ima ispala kandidatkinja Manja koji će obrazložiti svoju odluku.

NOVI DUEL NA IMANJU Manja napustila 'Farmu': Sada se zna da je Manuela kraljica arene, tri puta ju je preživjela
Manja napustila 'Farmu': Sada se zna da je Manuela kraljica arene, tri puta ju je preživjela
Foto: RTL

Novi lider imanja bit će itekako zadovoljan, no raspoloženje će malo poremetiti dolazak mentora Marinka i najava tjednog zadatka koji će donijeti najviše posla dosad!

PANIKA U ŠTALI Sprema se još jedna borba u areni na Farmi: 'Sve me boli, ne vjerujem da sam ovo proživjela'
Sprema se još jedna borba u areni na Farmi: 'Sve me boli, ne vjerujem da sam ovo proživjela'

Nekoliko kandidata na imanju i dalje pokušava voditi dvostruki život i trude se da ostali ne doznaju što smjeraju, no mogu li tajne uistinu ostati skrivene?

Foto: RTL

Dok se koncentriraju na zadatak, kandidati pokušavaju zadržati fokus unatoč sabotažama koje ih prate na svakom koraku... Tako će se novi sluge pokušati osvetiti vođi što ih je smjestio upravo na tu poziciju.

'FARMA' Mentor Marinko na imanje je došao s kćerkicom, kandidati pred njim dovršavali zadatak
Mentor Marinko na imanje je došao s kćerkicom, kandidati pred njim dovršavali zadatak

- Jel vi mene uopće shvaćate ozbiljno? - upitat će vođa pa sazvati hitan sastanak, a sluge će se dobro zabavljati: - Mislim da će gorjeti i krava, i štala, i čitava kuća!

Foto: RTL

Tko je novi vođa i što smjeraju pojedinci, vidjet će se u novoj epizodi od ponoći dostupnoj na platformi Voyo. 'Farmu' gledajte i na RTL-u, od ponedjeljka do petka u 20.15 sati.

VELIKO IZNENAĐENJE Mentor Marinko će na Farmu dovesti posebnu gošću: 'Šok!'
Mentor Marinko će na Farmu dovesti posebnu gošću: 'Šok!'


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminula je Gabi Novak
LEGENDARNA PJEVAČICA

Preminula je Gabi Novak

Legendarna hrvatska pjevačica Gabi Novak preminula je u dobi od 89 godina.
Estrada tuguje, opraštaju se od Gabi Novak: 'Ne znam tko može podnijeti takvu bol. Zbogom...'
ODLAZAK GLAZBENE DIVE

Estrada tuguje, opraštaju se od Gabi Novak: 'Ne znam tko može podnijeti takvu bol. Zbogom...'

Gabi Novak, glazbena diva, preminula u 90. godini. Poznati se opraštaju emotivnim porukama. Jacques Houdek, Luka Nižetić i drugi izražavaju tugu i zahvalnost za njen doprinos glazbi...
Tužna sudbina glazbene dive: Gabi Novak nedavno pokopala svojeg sina jedinca Matiju...
NAJTEŽI TRENUCI

Tužna sudbina glazbene dive: Gabi Novak nedavno pokopala svojeg sina jedinca Matiju...

Preminula je glazbena diva Gabi Novak. Udavala se tri puta, a s Arsenom Dedićem, svojim trećim suprugom, dobila je sina Matiju. Prije 10 godina ostala je bez supruga, a prije par mjeseci i bez sina...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025