Ljubav je na selu

Farmer Josip je u problemima, a Tomislav je spreman za borbu s medvjedima: 'Sve za tebe...'

12
Foto: RTL

Tomislav je u prošloj epizodi dočekao novu djevojku, Beograđanku Viktoriju, koja je jasno dala do znanja da će ga pokušati osvojiti. To je pokazala već i na putu do spilje kad ga je uhvatila pod ruku

Novi dan u 'Ljubav je na selu' nekima je donio probleme, nekima zabavu. Prvo jutro u Bilicama prošlo je u znaku druženja i prve jutarnje kave, a Josip je još bio pod dojmom Irisina dolaska. 

„Toliko sam sretan. Sad mi je sve lakše, ona je došla, samo sam se opustio“, poručio je. 

Njegovog imenjaka Josipa u Suzi uskoro čeka prvo izbacivanje, a dame su to shvatile vrlo ozbiljno i na sve mu se načine pokušavaju dodvoriti. Ksenija se od ranog jutra bacila na šišanje živice, Valentina u ruke uzela metlu, a Danka mu je pripremila doručak. 

Upravo je Danku farmer poveo u vožnju do svog vinograda. Priznao je da je želi bolje upoznati, a Ksenija nije skrivala ljubomoru. 

Foto: RTL

Ipak, mladi je farmer zaključio kako Dankin stil života, fitness treninzi, društvene mreže i medijski istupi, nisu baš potpuno ono što bi on želio u budućnosti. I ona mu je sama priznala da se kemija nije rodila. 

„Mislim da je htio utvrditi sto posto postoji li neka šansa za nas dvoje“, zaključila je Danka. 

„Mislim da Danka ima šanse da se još dokaže i ako želi nešto od mene, da malo bolje to pokaže“, Josip je ipak bio iskren. 

U vinograd je svoje dame poveo i Robert, a borbe za pozornost nije nedostajalo. I Riva i Ankica željele su mu biti što bliže. 

U Dalju kod Dejana jutro je počelo hranjenjem gusaka, ali i novom raspravom. Dora i Valentina zamjerile su mu da im samo naređuje i kritizira ih, a ništa ne radi. 

„Trebaju se opustiti, relaksirati“, smatrao je. 

I Tomislav je u prošloj epizodi dočekao novu djevojku, Beograđanku Viktoriju, koja je jasno dala do znanja da će ga pokušati osvojiti. To je pokazala već i na putu do spilje kad ga je uhvatila pod ruku. 

„Borit ću se s medvjedom za tebe ako zatreba“, poručio je. 

Željko je za svoje dame osmislio iznenađenje. Pripremio je tradicionalne sunjske narodne nošnje i kočiju. I kad je pomislio da će svi zbog toga biti sretni, Đurđa je oštro odbila sudjelovati. 

„Nije mi želja. Bila sam u toj nošnji, plesala u folkloru... Za mene nije to baš iznenađenje“, poručila je. 

Foto: RTL

„Zbog frizure, da joj se ne pokvari frizura“, smatrala je Ankica, „Ona voli biti glavna i sve ušutkava. A kad njoj netko kaže istinu, to joj smeta.“ 

Saru i Anu Željko je provezao na kočiji kroz selo, a posebno su ih oduševili konji. 

Kasnije tog dana osamio se s Anom jer je htio provjeriti što osjeća prema njemu. „Nije osoba karakterno koja bi meni odgovarala, to nije osoba s kojom se ja vidim na duže staze. Nismo kliknuli, nema kemije. Ne vidim nas zajedno kao par, ni sad ni kasnije“, bila je iskrena.  

Nakon obilaska spilje, Tomislav i cure krenuli su u voćnjak nabrati šljive. Viktorija je smatrala kako su je Nina i Petra dobro prihvatile i nadala se kako ne glume. 

„Otkad je Viki došla, promijenila se njegova energija, ponašanje“, primijetila je Nina, a Viki je smatrala da je ljubomorna jer više nije u centru pažnje. 

Tomislav je svoje dame pokušao zadiviti snagom i vještinama penjanja na drvo, no to mu baš i nije polazilo od ruke kako je zamislio. 

Foto: RTL

Anita Martinović stigla je u Bilice kako bi ispitala je li se Iris snašla u novom okruženju. Josip joj je priznao kako će mu biti jako teško nekoga poslati kući. 

„S Dottie ima kemije, ona mi najviše daje na važnosti... Ali Iris me stvarno ugodno iznenadila. Otežala mi je“, priznao je, „Važem, tražim neke nedostatke da mi bude lakše, ali nema ih. Katastrofa!“ 

'Ljubav je na selu' na rasporedu je od ponedjeljka do četvrtka u 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na streaming platformi Voyo. 

