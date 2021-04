Natjecatelj 13. sezone showa 'Ljubav je na selu' Marijan Cerovac (69) već na prvom upoznavanju šokirao je svoje kandidatkinje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon kratkog upoznavanja, postavio je neobično i vrlo izravno pitanje.

- Imate li možda kredit? - upitao je dok je mirno sjedio na bali sijena.

Djevojke su ostale šokirane, na trenutak su i zanijemile.

- Za mene nije pozitivno da me pita na takvom mjestu za kredit, on me nema pravo to pitati jer se mi ne poznajemo - rekla je Mara (71).

- Mislim da se boji, da je preživio neku prevaru i da se boji da ga ne bi opljačkao netko - objasnila je Hedviga (61).

Farmer je objasnio da ga je bivša partnerica dva puta prevarila za veliku svotu novaca, pa se više ne želi upuštati u to. Ipak, sve kandidatkinje su izjavile da nemaju kredita.

Marijan nije bio oduševljen izgledom djevojaka.

- Jesam vam rekao na početku da mora biti vitka - objašnjavao je dok je nervozno rukom pokazivao oblik željenog tijela svojih odabranica.

On je prilikom svog predstavljanja naglasio kakvu ženu želi.

- Treba biti zgodna i vitka, društvena i iskrena. Ali najvažnije od svega mora me poštovati, kao i ja nju. Mora postojati međusobno razumijevanje.

Oko prvih želja Marijan se razočarao, ali ostale kvalitete svojih odabranica, tek će s vremenom otkriti.