Farmer Tomo je stolar, a Dalibor trgovac: 'Tražimo srodne duše'

Uskoro se nastavlja najpoznatija TV potraga za srodnom dušom u RTL-ovom showu 'Ljubav je na selu'. Tako će se gledateljima predstaviti usamljeni farmeri koji su spremni otvoriti novo poglavlje u svom životu i pronaći onu pravu. U 18. sezonu ponovno stižu iz svih dijelova Hrvatske kako bi damama pokazali ljepote svoga kraja, ali ih i osvojili romantikom. Sreću se tako okušati i Tomislav Bičanić (35) te Dalibor Bogović (55).

Mladi farmer stiže iz Drežnik Grada i ima 35 godina, a po struci je stolar. U slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima, izlaziti, plivati, voziti bicikl, a zaljubljenik je u stare automobile. Sebe opisuje kao iskrenog, dobrog i simpatičnog, a kao manu ističe nestrpljivost.

Foto: RTL

Što se ljubavnog iskustva tiče, iza njega je nekoliko kraćih veza te dvije duže, od kojih je jedna rezultirala i zarukama, no to se izjalovilo zbog različitih pogleda na budućnost. Tomislav se na ljubavnu avanturu u RTL-ovu showu odlučio prvenstveno zbog zabave, druženja i novih poznanstava, no kaže kako je njegovo srce otvoreno za novu romantičnu priču.

Ne tolerira laži

Ističe kako bi volio djevojku prirodnog izgleda, bez estetskih korekcija, i koja je sportski tip. Uz to, trebala bi biti iskrena, otvorena, nježna i simpatična, a ne bi tolerirao laži i prevaru.

Romantični Tomislav zbog jedne je djevojke, prisjeća se, čak unajmio harmonikaša i tamburaša te joj došao pod prozor s ružom kako bi joj se ispričao. A koje će još tajne adute otkriti, pokazat će u 'Ljubav je na selu'.

- Da si međusobno pomažemo, budemo iskreni jedno prema drugome, živimo sretno do kraja života i osnujemo obitelj - svoju najveću želju ističe Tomislav.

Obitelj već ima farmer Dalibor Bogović (55), ali njegovo srce je otvoreno za nova poznanstva, simpatije i ljubav. Dalibor stiže iz Poličnika kraj Zadra, ima 55 godina i trenutno radi kao trgovac. Slobodno vrijeme najviše voli provoditi družeći se s prijateljima, na svom imanju ima i više od sto maslina, vinograd i vrt. Za sebe kaže da je komunikativan, društven, direktan, poslušan i dobra osoba te veliki emotivac.

Foto: RTL

Što se ljubavnog iskustva tiče, iza njega je dvadesetogodišnji brak iz kojeg ima dvoje djece. Važno mu je da njegova buduća partnerica bude iskrena i poštena, ali i desetak godina mlađa, a u vezi ne bi tolerirao nepovjerenje i laži.

Romantika uz zalazak sunca

Svoje gošće na farmi, između ostalog, probat će osvojiti i romantičnim gestama, šetnjama pokraj mora uz zalazak sunca, ali i ukusnom hranom koju će im sa srcem pripremiti.

- Ona prava od mene može očekivati ono najbolje. Spreman sam dati sve - poručuje Dalibor.