Fatalna Alex Ognjena: Tajne moje vruće afere s Rogoznicom

Pjevač joj se u više navrata povjeravao i oko problema koje ima u braku, kao što joj je i znao priznati kako je sa suprugom izgladio nesuglasice. No to ga nije spriječilo da i dalje zavodi Alex

<p><strong>Alex Ognjena </strong>(36) živi u Zagrebu. Atraktivna je kantautorica koja bi željela svojom glazbenom karijerom na kojoj radi proteklih nekoliko godina prometnuti se u hrvatsku Lady GaGu. Stilom odijevanja i oponaša ekscentrični stil američke dive.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Alex zavela Rogoznicu</strong></p><p>Objavila je nekoliko svojih pjesama, organizira humanitarne akcije na kojima se skupljaju donacije za djecu u domovima i beskućnike, trudi se pronaći mjesto na estradi... Zbog karijere koju pokušava izgraditi nerijetko ide, priča nam, na tečajeve i predavanja o glazbenoj industriji, autorskim pravima i srodnim temama.</p><p>- Na jednom takvom predavanju prije otprilike tri, četiri godine upoznala sam i <strong>Borisa Rogoznicu</strong>. Nisam isprva znala tko je on jer još tad nije imao toliko gaža koliko ih ima danas - započinje priču Alex.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rogoznica bio u showu Hrvatska traži zvijezdu</strong></p><p>Oboje glazbenici, vrlo brzo su pronašli zajedničke teme i interese.</p><p>- Odmah me pitao i za broj pa smo se počeli dopisivati. I brzo je zaiskrilo među nama - govori fatalna plavuša. Susretali su se i na nekim zajedničkim gažama i eventima. Zajedno su se fotografirali, kaže Alex.</p><p>S dozom neugode pogledava na svoj mobilni telefon. Upravo u njemu čuva tragove svoje navodne vruće romanse s nedavno rastavljenim glazbenikom.</p><p>- Nedugo nakon što smo se upoznali počeli smo se i nalaziti. Nije nam baš bilo lako dogovarati zajedničke susrete, ali znali smo se uskladiti i naći kod njega u stanu. On je još tad živio s tadašnjom suprugom, no isprva je to od mene skrivao. Slučajno sam na jednom od naših druženja u njegovu mobitelu vidjela fotografije neke žene i pitala ga tko je ona. Tad mi je priznao da je oženjen - priča Ognjena.</p><p>Ipak, nastavili su s druženjima. I razmjenjivanjem vrućih poruka. Aferu s Rogoznicom “njegovala” je, sudeći prema dopisivanju koje nam pokazuje, od 2016. do sredine jeseni 2019. S Borisom se čula gotovo svaki dan. Pisali su si od ranog jutra do kasno u noć.</p><p>Pjevač joj se u više navrata povjeravao i oko problema koje ima u braku, kao što joj je i znao priznati kako je sa suprugom izgladio nesuglasice.</p><p>No to ga nije spriječilo da i dalje zavodi Alex.</p><p>- I just wanna tuc tuc - piše joj Rogoznica u jednoj od poruka šaljući kantautorici svoj selfie te je poziva da se nađu. Ognjena mu odgovara: “Taman da se smjestim kraj tebe. Ili na tebe...”.</p><p>- Ne znam da li bi ti bilo ugodno sjediti na tako tvrdom - odgovara joj Rogoznica.</p><p>I tako se dopisivanje nastavilo. Alex se nije libila, prepričava nam, a i pokazuje prepisku, Borisu zagolicati maštu provokativnim “uletima”. Slala mu je i svoje atraktivne fotografije na kojima je pozirala ističući svoje obline te ga poziva da joj pošalje slike na kojima se mazi.</p><p>On joj odgovara: “Samo jednom se živi. To je jedina misao koja te dovela k meni noćas. Trebala si ostati. I provesti predivnu noć”.</p><p>Slao je oženjeni Boris atraktivnoj plavuši i svoje fotografije i snimke. Neke nakon iscrpnih nastupa, neke nakon dana prepunog obaveze, a neke noću. Počastio ju je i s eksplicitnim kadrovima na kojima je potpuno gol.</p><p>Prepiske o glazbi, Borisovim i Alexinim projektima, dogovorima, pa čak i nekim suradnjama nisu izostale. No oboje su više bili zagrijani za “osobnije razgovore”.</p><p>Plavuši je Rogoznica povjerio kako je sa suprugom, prema njegovim riječima, nekoliko puta prolazio bračne krize. Kad su posljednji put, prije nego što su kupili kuću, Boris i Doris razmišljali o razdvojenom životu, Alex se, tvrdi, tad povukla iz Borisova života.</p><p>- Naša afera bila je nabijena strašću, no ja sam se povukla iz toga jer sam shvatila da mu treba vremena da riješi odnose koji su bili puno dublji i kompliciraniji od našega. Da se ne lažemo, seksualna privlačnost među nama bila je vrlo snažna. I to dugo. Njega su privlačili, vjerojatno, moj slobodan duh i znatiželja. Opuštena sam i volim eksperimentirati. Kad nam se odnos već ‘razvodnio’, Boris mi se uporno javljao... - priča nam Ognjena.</p><p>No i poruke pokazuju kako joj se Rogoznica ipak javljao. Kad je sa suprugom definitivno odlučio okončati brak, zanimalo ga je je li Aleks u međuvremenu našla drugog ili se pak želi naći s njim. Od tada su, dakle od kraja 2019. godine, sve rjeđe u kontaktu...</p><p>Nazvali smo i Rogoznicu za komentar o navodnoj aferi. Rekao nam je kako mu je teško davati izjave jer smo ga pozivom oko 11 sati - probudili.</p><p>- Još ležim u krevetu, teško mi je razumjeti o kome pričate - rekao nam je Boris.</p><p>- Poznajete li Alex Ognjenu - pitamo ga.</p><p>- Ne baš - odgovara nam pjevač zamuckujući. Dodaje kako je noć prije imao naporan nastup pa mu je teško razgovarati.</p><p>Objašnjavamo mu kako kantautorica tvrdi da joj je slao vruće poruke i da je među njima zaiskrilo dok je još bio u braku.</p><p>- Ma gledajte, te poruke, to se sve da inscenirati - spretno kaže Rogoznica. Zvali smo ga i razgovarali s njim na isti broj s kojeg su Alex stizale vruće poruke... </p>