Nikolina Cvek ostala je sama: 'Pjevanje je moja jedina ljubav'

Ljudi su u prošlosti postajali poznati i slavni na račun svojeg talenta. Dolaskom reality emisija to sve promijenilo. Odjednom je za slavu bilo dovoljno pojaviti se na televiziji. Ali kako isplivati u moru kandidata? Pa, naravno, skandalima.

Publika na televiziji ne želi gledati obične, normalne, pristojne ljude. To, kako bi rekli Amerikanci, jednostavno nije dobra televizija. Seks, golotinja, svađe i prevare sastojci su provjerenog recepta za što dulji ostanak u showu i nekakvu karijeru nakon toga. Pa i ako te publika mrzi, što to ima veze?! Za tebe svi znaju, o tebi se piše, ti odjednom spadaš u medijski prostor, misao je vodilja većine kandidata. U trećem nastavku serijala “Mračna strana reality skandala” donosimo priče kako je sudjelovanje u showovima utjecalo na natjecatelje. Nikolina Cvek danas je u potpunosti posvetila pjevanju i ove godine želi samo nastupati. Tvrdi da više nije u vezi s Jovicom iako on govori suprotno.

Jedna od najpoznatijih ljubavnih priča svakako je ona između Josipa Ćiritovića Jovice (34) i Nikoline Cvek (26). Nikolina je u showu osvojila Jovičino srce, a farmer ju je zaprosio dok su muzli koze. No nakon završetka showa par je raskinuo zaruke, a kako Nikolina kaže, to se dogodilo zbog prevelike razlike u godinama.

I dok je Jovica govorio kako par i dalje planira vjenčanje, Nikolina se posvetila pjevanju i u međuvremenu pronašla novog dečka, odnosno dečke.

Prvo je bila u vezi s misterioznim glazbenikom Lukom iz Pule, s kojim je planirala snimiti duet, a zatim se 'zaručila' za člana benda Marija (26), za kojeg bi se trebala udati u veljači ove godine.

- Dobili smo blagoslov njegovih roditelja, koji su me prihvatili kao svoju kćer. Planiram i djecu jer je to doista muškarac kojeg volim najviše na svijetu. Osvojio me jer je lijep, zgodan i pametan. S Jovicom sam u dobrim odnosima, ali ga gledam samo kao prijatelja - izjavila je Nikolina, no njezin sad bivši zaručnik izjavio je kako je cijela priča velika laž te kako su on i Nikolina sretno zaljubljeni.

- Još smo zajedno i svaki dan se čujemo. Nismo se vidjeli dva mjeseca, ali Nikolina mi svaki dan pošalje sto poruka - rekao nam je Jovica kad smo ga nazvali. Benkovački farmer prokomentirao je i Nikolininu pjevačku karijeru.

- Ona misli da će postati Severina ili Stoja, a zaradi po nastupu od 800 do 1000 kuna. Ne može živjeti od toga. Govori da nismo zajedno jer ne želi privlačiti pozornost ničim drugim osim pjevanjem - dodao je.

Jovica je u kolovozu prošle godine došao i na Nikolinin koncert u Zadru, gdje mu je bio zabranjen ulaz, a na koncertu u Petrinji stajao je u prvom redu. Pojavio se s buketom ruža i pokušao ju je osvojiti, no brzo ga je otpilila.

- Ne znam što glumi. Malo hoće biti slobodna pa hoće sa mnom avanturu... Nek’ se više odluči - zaključio je na kraju Jovica.

Nikolina i dalje tvrdi da nije u vezi s Jovicom, a kad smo je pitali što je s planiranim vjenčanjem u veljači, nije htjela ništa komentirati. Šuška se kako je i tim zarukama došao kraj.

- Moja ljubav je pjevanje, ne treba mi nitko drugi - otkrila nam je Nikolina.