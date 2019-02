Fatalna Viki: Savršena sam, ali planiram si malo povećati grudi

Zadovoljna sam sobom, mislim da sam najljepša, druge su djevojke čudne. Nijedna nije lijepa kao ja, govorila je Victoria Memić (22) u showu 'Ljubav je na selu'.

U emisiju se prijavila kako bi osvojila srce farmera Jovana Karapandže (31). Ipak, čini se da osvaja sve osim njega. Na društvenim mrežama nude joj i brak jer bi takvu damu bilo šteta 'prepustiti' drugim muškarcima.

U zadnje se vrijeme zbližila sa svojim obožavateljima pa je jednom prilikom i odgovarala na njihova pitanja. Tako je otkrila i da nije baš skroz zadovoljna svojim tijelom, kao što je to govorila u showu.

- Htjela bih otići na plastičnu operaciju. Planiram si povećati grudi - rekla je Victoria.

Neki su je kudili zbog takve odluke, ali uglavnom su bili pozitivni komentari.

- Nemoj si to raditi samo zbog toga jer ti netko nameće da moraš imati velike grudi. Ako ćeš ih popraviti zbog toga da bi ti bila zadovoljnija, samo naprijed - poručili su joj. Otkrila im je i da se planira udebljati koji kilogram.

Naime, iako samu sebe voli takvom kakva jest, priznaje da joj dobivanje kojeg kilograma neće narušiti ionako savršen izgled.

- Želim biti mršava. Da, to volim i to mi je super. Mislim da to na meni odlično izgleda pa ne vjerujem da ću si dopustiti da postanem debela, ali nabacit ću koju kilu da bude taman - zaključila je Viki.