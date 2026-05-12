Feminnem, Mia Dimšić i Franka Batelić podržale Lelekice uoči Eurosonga: 'Sretno, djevojčice!'

Grupa Lelek će predstavljati Hrvatsku večeras na Eurosongu u Beču, a poruke podrške djevojkama pristižu sa svih strana. Podržavaju ih i kolege koje su ranijih godina predstavljale Hrvatsku na pozornici Eurovizije.

- Neka večeras samo budu prisutne u trenutku i vjeruju sebi. Ovo su trenuci koji ostaju za cijeli život, zato neka uživaju u svakom pogledu iz publike, svakoj emociji na pozornici - a bit će ih. Imaju jedna drugu i tu energiju koju dijele neka pretvore u snagu. Želim im mir u glavi i nastup u kojem će stvarno uživati. Sretno curama, vjerujem da Hrvatska ide u finale! - poručila im je Franka Batelić, koja je na Eurosongu bila 2018. godine u Lisabonu te je izvela pjesmu "Crazy". Mia Dimšić hrvatske je boje branila pjesmom "Guilty Pleasure" 2022. godine u Torinu.

- Curama iz grupe Lelek želim puno sreće i uživancije na nastupu. Izgledaju odlično i ne sumnjam da će imati i zanimljiv nastup - komentirala je pjevačica za 24sata. Puno sreće želi im i Neda Parmać koja je s grupom Feminnem i pjesmom "Lako je sve" na Eurosongu bila 2010. godine u Oslu.

- Gledajući i slušajući Lelekice, ne mogu se ne prisjetiti osjećaja koje smo i same imale, a sigurna sam da ih i cure sada proživljavaju. Vjerujem da gore od uzbuđenja pred ovaj nastup i da jedva čekaju razvaliti i osvojiti tu pozornicu. Curama od srca želim sve najbolje. Uopće ne sumnjam da će biti odlične i predstaviti nas u najboljem svjetlu. Sretno, djevojčice! - naglasila je.

