Obavijesti

Show

Komentari 5
ZNAJU ŠTO IH ČEKA

Feminnem, Mia Dimšić i Franka Batelić podržale Lelekice uoči Eurosonga: 'Sretno, djevojčice!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Feminnem, Mia Dimšić i Franka Batelić podržale Lelekice uoči Eurosonga: 'Sretno, djevojčice!'
Foto: Jens Büttner/DPA

Feminnem, Mia Dimšić i Franka Batelić zaželjele su sreću djevojkama iz grupe Lelek uoči njihova nastupa na Eurosongu u Beču.

Admiral

Grupa Lelek će predstavljati Hrvatsku večeras na Eurosongu u Beču, a poruke podrške djevojkama pristižu sa svih strana. Podržavaju ih i kolege koje su ranijih godina predstavljale Hrvatsku na pozornici Eurovizije.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Eurosong u Beču 08:47
Eurosong u Beču | Video: 24sata/Reuters

- Neka večeras samo budu prisutne u trenutku i vjeruju sebi. Ovo su trenuci koji ostaju za cijeli život, zato neka uživaju u svakom pogledu iz publike, svakoj emociji na pozornici - a bit će ih. Imaju jedna drugu i tu energiju koju dijele neka pretvore u snagu. Želim im mir u glavi i nastup u kojem će stvarno uživati. Sretno curama, vjerujem da Hrvatska ide u finale! - poručila im je Franka Batelić, koja je na Eurosongu bila 2018. godine u Lisabonu te je izvela pjesmu "Crazy". Mia Dimšić hrvatske je boje branila pjesmom "Guilty Pleasure" 2022. godine u Torinu.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Curama iz grupe Lelek želim puno sreće i uživancije na nastupu. Izgledaju odlično i ne sumnjam da će imati i zanimljiv nastup - komentirala je pjevačica za 24sata. Puno sreće želi im i Neda Parmać koja je s grupom Feminnem i pjesmom "Lako je sve" na Eurosongu bila 2010. godine u Oslu.

storyeditor/2022-05-11/96440396-2bde-4290-8f11-725796360142.jpg
Foto: EBU/CORINNE CUMMING

- Gledajući i slušajući Lelekice, ne mogu se ne prisjetiti osjećaja koje smo i same imale, a sigurna sam da ih i cure sada proživljavaju. Vjerujem da gore od uzbuđenja pred ovaj nastup i da jedva čekaju razvaliti i osvojiti tu pozornicu. Curama od srca želim sve najbolje. Uopće ne sumnjam da će biti odlične i predstaviti nas u najboljem svjetlu. Sretno, djevojčice! - naglasila je. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Svi su pričali o njima, sad su neprepoznatljivi: Evo kako izgledaju Bubičić i Ivana Paris
POJAVIO SE U JAVNOSTI

FOTO Svi su pričali o njima, sad su neprepoznatljivi: Evo kako izgledaju Bubičić i Ivana Paris

Dino Bubičić već dulje vrijeme izbiva iz javnosti, no sada je za jedan spot napravio iznimku. Poznati hrvatski mister (40) prije skoro 16 godina stao je pred oltar s Ivanom Paris, a o vjenčanju su svi pričali...
FOTO Elizabeth Hurley opet se fotkala u bikiniju: "Najljepša žena na svijetu, ma boginja..."
POKAZALA ATRIBUTE

FOTO Elizabeth Hurley opet se fotkala u bikiniju: "Najljepša žena na svijetu, ma boginja..."

Poznata glumica Elizabeth Hurley (60) ponovno je oduševila vojsku svojih obožavatelja novim fotkama u bikiniju. Pozirajući uz bazen pokazala je isklesano i zategnuto tijelo, a u komentarima se ne prestaju nizati komplimenti...
FOTO Dara Bubamara pokazala novog dečka, pala i pusa! No svi su gledali njegov bijesni auto
NAKON SEKS SKANDALA

FOTO Dara Bubamara pokazala novog dečka, pala i pusa! No svi su gledali njegov bijesni auto

Pjevačica je u Beograd na snimanje emisije Zvezde granda stigla s novim dečkom koji je dovezao u svom limenom ljubimcu, skupocjenom Ferrariju Romi. Kada je izašla iz automobila, par se poljubio pa je svatko otišao svojim putem. Svi se pitaju je li riječ o 29-godišnjaku s kojim je, kako je rekla na glasovnoj snimci, bila 'od 4 do pola 7'.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026