Klasik 'Opasne djevojke' vrlo je brzo postao globalni fenomen. Od premijere je prošlo gotovo dva desetljeća, a popularne rečenice poput 'That's so fetch' i 'You can't sit with us' i dalje preplavljuju internet.

Na Instagramu ima čak 2.1 milijun oznaka #meangirls, a film ima i verificirani profil sa 125 tisuća pratitelja na kojem su videi i fotografije vezani za film.

U to vrijeme planetarno popularna Lindsay Lohan (34) igrala je ulogu Cady, djevojke koja se doseljava iz Afrike i prvi put dolazi u doticaj sa srednjom školom i vršnjacima.

Lohan je od miljenice Hollywooda ubrzo postala problematična zvijezda, pa je tako njena slava izblijedila. Mediji ju nisu štedjeli, a danas se vode polemike o vrlo lošem tretmanu koje su mlade zvijezde dobivale od tabloida u to vrijeme. Lindsay je nakon realityja o svom klubu na plaži prešla na suradnje s dizajnerima nakita, a prošle godine je objavila i novu muziku.

Rachel McAdams (42) glavna je opasna cura Regina George, a najpoznatija je po ulozi u 'Bilježnici'. Rachel i Amanda Seyfried (35) jedine su ostvarile uzlaznu putanju u glumačkim karijerama, a Amanda je ove godine bila nominirana za Oscara za najbolju sporednu ulogu.

Lacey Chabert (38) koja je glumila Gretchen najpoznatija je upravo po toj ulozi, a nastavila je glumiti na manje poznatim serijama i filmovima.

Iako se moda od 2000-ih jako promijenila, 'Mean girls' i dalje ima jak utjecaj. Osim što se djevojke maskiraju u likove iz filma i na društvenim mrežama rekreiraju outfite, modni brendovi koriste popularnost izjava iz filma i printaju ih na razne odjevne predmete i dodatke.

'Mean girls' je definitivno film koji će još dugo utjecati na pop kulturu, a problematika odnosa u srednjoj školi i popularnosti kojom se bavi na komičan način i dalje je aktualna.

Pjevačica Ariana Grande (27) je u spotu za svoju pjesmu 'Thank you, next' rekreirala scene iz popularnih filmova, među kojima je i 'Mean girls'. Pop senzacija u ulozi Regine George dovoljno govori o popularnosti filma, a spot je pregledan više od 636 milijuna puta.