Ferlin o bivšoj ljubavi: 'Barbaru ne mogu dovoljno nahvaliti, ali nema ništa više između nas'

Poznatog radijskog i televizijskog voditelj, Roberta Ferlina (56) gledatelji ispred malih ekrana trenutno mogu pratiti u popularnom showu 'Zvijezde pjevaju' u kojemu je jedan od glavnih favorita uz svog mentora Marija Lipovšeka Battifiace (51). Ferlin je sada progovorio o bivšoj ljubavi za Story.hr.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, Ferlin se osvrnuo na odnos sa bivšom partnericom, Barbarom Kolar (52) koja upravo vodi show 'Zvijezde pjevaju'. Priznao je da Barbara nikada nije bolje izgledala.

- To već godinama tvrdim. Barbaru ne mogu više nahvaliti. Bio sam s njom godinama, nije li to dovoljna hvala? Zezam se, naravno. Osim što fantastično izgleda, još više kod nje cijenim to što je najbolja voditeljica u Hrvata. Ima savršenu dikciju, zvonki glas. Andrej Baša jednom je prilikom rekao da je nevjerojatno koliko joj se svako slovo razumije. A toga nema. I ja sam radijski voditelj i znam da nisam tako čist - rekao je.

Barbara i Ferlin pažnju gledatelja privukli su i svojom zezancijom na pozornici. Rekla mu je 'biži ća', spominjala Ferlinovu košulju te brisanje prašine.

- Dugo se nismo sreli do prve emisije, pozdravili smo se i sve je bilo okej. Da bi drugi dan na nekom portalu počela priča što je ona njemu rekla, kako je to izgledalo itd. Mariju se to svidjelo, pa je u jednoj emisiji provalio: 'Probala si Ferlina, sad probaj albina.' Mislim da mu je odgovorila: 'Nemoj ti nama kvariti naš PR.' Mi smo to doživjeli kao šalu. I bolje je da su ljudi u zdravim odnosima nego neke svađe, zamjeranja, tučnjave - priznao je Robert Ferlin.

Mnogi sada tvrde da se između njih ponovno rađa romansa, a Ferlin je sada otkrio kako mora razočarati mnoge obožavatelje.

- Moram ih razočarati. Sad su popularni Jennifer Lopez i Ben Affleck, eto ih zajedno opet nakon 20 godina, možda ljudi to žele vidjeti? Ali nema ništa između nas - zaključio je za kraj te nadodao kako nisu stigli popiti kavu zajedno, ali kako vjerojatno hoće.

Najčitaniji članci