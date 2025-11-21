Obavijesti

Festival empatije bit će u Rijeci, Zagrebu i Osijeku, a evo i kad

Festival empatije bit će u Rijeci, Zagrebu i Osijeku, a evo i kad
Foto: PROMO

Program će u Zagrebu biti na tri lokacije: u Tiflološkome muzeju, Muzeju suvremene umjetnosti i u Gradskoj knjižnici Zagreb. U Rijeci će se Festival održati u Gradskoj knjižnici Rijeka i Dječjoj kući Rijeka

Drugo izdanje Festivala empatije, manifestacije koja spaja umjetnost, psihologiju i inkluziju, održat će se od 24. do 30. studenoga u Zagrebu, Rijeci i Osijeku, a ove godine u fokusu je - neuspjeh! Ovaj Festival za glavni cilj ima poticanje empatije u javnosti, kao i otvaranje javnog prostora za goruće teme iz područja mentalnog zdravlja koje nas svakodnevno okupiraju i dio su naše svakodnevice.

Neuspjeh je svakako jedna od njih - a o neuspjehu će kroz programski sadržaj biti komunicirano iz različitih perspektiva, formi i interakcija: kroz izložbe, filmske projekcije igranih i dokumentarnih filmova, book klub, ali i izuzetno sadržajni edukativni participativan dio koji se sastoji od predavanja, radionica i razgovora o mentalnom zdravlju.

Foto: PROMO

Program će se u Zagrebu održati na tri lokacije: u Tiflološkome muzeju, Muzeju suvremene umjetnosti i u Gradskoj knjižnici Zagreb. U Rijeci će se Festival održati u Gradskoj knjižnici Rijeka i Dječjoj kući Rijeka, a u Osijeku u Kulturnom centru Osijek.

Iz programa Festivala izdvajamo gostovanja niza stručnjaka iz raznih djelatnosti: etnologa i antropologa Tomislava Pletenca, koji će održati predavanje na temu 'Poetika, estetika i etika neuspjeha', Gabrijele Ratkajec Gašević, socijalne pedagoginje i izvanredne profesorice na Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, koja će voditi panel 'Neuspjeh po mjeri društva - kako društvena očekivanja stvaraju (ne)uspješnu djecu', Mara Šimunović...

Foto: PROMO

