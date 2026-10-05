Festival mladih filmaša: Četvrto izdanje Playbox Shorts donosi čak 21 hrvatsku premijeru

Od 7. do 10. listopada Zagreb ponovno postaje mjesto susreta nove generacije filmaša iz Hrvatske i svijeta. Četvrto izdanje Playbox Shorts Film Festivala donosi 21 hrvatsku premijeru, međunarodni natjecateljski program, koncert Lu Jakelić, poseban program posvećen mentalnom zdravlju mladih te četiri dana filma, glazbe i druženja na nekoliko zagrebačkih lokacija.

Playbox Shorts Film Festival vraća se u Zagreb od 7. do 10. listopada 2026., a svoje četvrto izdanje dočekuje s jednim od najopsežnijih programa dosad.

Festival je nastao s idejom stvaranja prostora za novu generaciju autora, a koliko je ta ideja u međuvremenu prerasla početne okvire najbolje pokazuje više od 1.200 filmskih prijava pristiglih za ovogodišnje izdanje.

Pred zagrebačkom publikom bit će filmovi mladih autora iz Hrvatske i svijeta, a ovogodišnji program donosi čak 21 hrvatsku premijeru.

Festival počinje koncertom Lu Jakelić

Parni valjak priredio spektakl u prepunoj pulskoj Areni | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL/Chris Jackson/PA Images/

Ovogodišnji Playbox započinje 7. listopada u zagrebačkom Boogaloou, gdje će publiku u festivalska četiri dana uvesti koncert Lu Jakelić uz goste iznenađenja.

Već sljedećeg dana, 8. listopada, program se seli na veliko platno uz svečano filmsko otvorenje u CineStaru Novi Zagreb u Avenue Mallu.

Otvorenje će ujedno biti prilika da publika pogleda tri nova filma nastala u produkciji Playboxa – „Male sretne pilule“, „Noćas ću spavati u hulahopkama“ i „Konfeti u staklu“.

Tri filma povezuje jedna od središnjih tema ovogodišnjeg festivala – mentalno zdravlje mladih.

Film kao početak važnog razgovora

Playbox ove godine dio svojeg programa posvećuje mentalnom zdravlju mladih, s idejom da film ne bude samo sadržaj koji gledamo, nego i povod za razgovor o temama koje često ostaju izvan kadra.

Foto: Playbox Shorts

Uz filmski program održat će se i poseban program namijenjen mladima i srednjoškolcima, kroz koji će se projekcije povezati s razgovorom o odrastanju, pritiscima s kojima se mladi susreću, osjećaju usamljenosti i važnosti otvorenog razgovora o mentalnom zdravlju.

Cilj je stvoriti prostor u kojem se o takvim temama može govoriti neposredno, bez stigme i osuđivanja.

18 filmova u međunarodnoj konkurenciji

Glavni natjecateljski program održava se 9. i 10. listopada u CineStaru Kaptol Boutique Cinema, gdje će ovogodišnja međunarodna selekcija od 18 kratkometražnih filmova biti podijeljena u tri programska bloka.

Publika će tijekom dva festivalska dana imati priliku upoznati nove autorske glasove, različite filmske poetike i priče mladih autora iz različitih dijelova svijeta.

Posebnost Playbox Shortsa ostaje dostupnost programa publici – ulaz na sve natjecateljske projekcije potpuno je besplatan.

Zbog ograničenog kapaciteta kino dvorane potrebno je unaprijed preuzeti ulaznicu putem službene web stranice festivala.

Mladi tim iza Playbox Shortsa

Iza četvrtog izdanja festivala stoji mladi kreativni i produkcijski tim koji tijekom cijele godine radi na selekciji filmova, programu, vizualnom identitetu i organizaciji festivala.

Foto: Playbox Production

Za selekciju ovogodišnjeg međunarodnog filmskog programa zaduženi su Nora Ban i Luka Šamadan, koji su među više od 1.200 pristiglih prijava sudjelovali u oblikovanju konačne selekcije festivala.

Za vizualni identitet četvrtog izdanja zadužena je Nina Kovačić, dok Karlo Gagulić i Deni Plečko vode programski i financijski dio festivala.

Festival tako i u svojoj organizaciji ostaje vjeran ideji zbog koje je nastao – pružiti mladim kreativcima prostor u kojem mogu preuzeti odgovornost, razvijati vlastite ideje i zajedno stvarati festival namijenjen novoj generaciji autora i publike.

Ivona Juka, Marko Petrić i Edib Ahmetašević u stručnom žiriju

O najboljim filmovima četvrtog Playbox Shorts Film Festivala odlučivat će tročlani stručni žiri koji čine Edib Ahmetašević, Ivona Juka i Marko Petrić.

Uz odluku stručnog žirija, važnu riječ ponovno će imati i publika koja će tijekom festivalskih projekcija glasati za svojeg favorita.

Festival završava 10. listopada svečanom dodjelom nagrada, kada će biti proglašeni najbolji filmovi ovogodišnjeg međunarodnog programa.

Četiri festivalska dana tako će povezati film, glazbu, mlade autore i teme važne novoj generaciji, a Zagreb još jednom pretvoriti u mjesto susreta publike i kratkometražnog filma.

- Playbox je nastao iz želje da mladim autorima damo prostor, veliko platno i publiku. Četvrto izdanje za nas je posebno jer pokazuje koliko je festival u samo nekoliko godina narastao. Više od 1.200 prijavljenih filmova iz cijelog svijeta za nas je ogromno priznanje, ali i odgovornost da publici donesemo program iza kojeg zaista stojimo. Želimo da ljudi tijekom ova četiri dana otkriju neke nove autore, pogledaju dobre filmove, poslušaju odličnu glazbu i jednostavno budu dio Playboxa - poručuje direktor festivala Karlo Gagulić.