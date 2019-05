Festival stripa 'Crtani romani šou': Posvećeno Alanu Fordu

Ni loše vrijeme nije moglo zaustaviti ljubitelje devete umjetnosti da se okupe na otvaranju 22. zagrebačkog strip festivala – Crtani romani šou. U kružnoj zgradi Hrvatskog društva likovnih umjetnika i ove godine otvoren je festival stripa, Zagreb Comic Con. Kao i svake godine, festival je još veći, a njegov inozemni karakter potvrđuju gosti iz regije i svijeta. Obožavatelji crtanih priča moći će uživati u bogatom trodnevnom programu. Osim sajma stripova na kojem se i ove godine moglo naći odličnih domaćih i stranih izdanja, uslijedit će kvizovi, cosplay natjecanja, a ovogodišnja novost je VR šetnja u kojoj će posjetitelji moći kroz vlastite oči zaviriti u svijet strip junaka.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Oko 20 sati organizatori su se ispred galerija Prsten I, II obratili mnogobrojnim posjetiteljima. Najavili su glavne goste sajma, a ove godine to su: Ivo Milazzo, Luigi Piccatto, Tainino Liberatore i Carlo Ambrosini. Publika je svoje heroje iz dječačkih dana dočela s velikim pljeskom. Zatim se okupljenima obratio dekan Tomislav Buntak koji je svima zaželio dobrodošlicu, a strip je istaknuo kao medij pomoću kojeg mladi ulaze u svijet likovnog stvaralaštva te je prema tome ima izrazitu važnost.

Nakon uvodnih riječi počela je izložba u prstenima Džamije. Jedna od glavnih tema ovogodišnjeg festivala je priča o Tarzanu, liku koji je izašao iz pera Edgara Ricea Burroughsa, a ove godine slavi 90. rođendan. Na izložbi su postavljeni neki od originalnih crteža o popularnom čovjeku iz džungle, a u posebnom dijelu galerije prikazivani su inserti crno-bijelih filmova u kojima se pojavljuje Tarzan.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Nije potrebno napominjati kako je glavna zvijezda izložbe bio dio posvećen stripu Alan Ford – 50 godina Alana Forda. Netom nakon otvorenja, obožavatelji su pohrlili u središnji dio galerije. U dojmljivom ambijentu najviše pažnje privlače ogromni natpisi s legendarnim citatima iz stripa, kao i slikama posvećenim najpopularnijim likovima, središnji dio krasi jedan od najpoznatijih crteža Alan Forda, onaj na kojem je okupljena grupa TNT. U centralnom prstenu posjetitelji su se mogli fotografirati s maskiranim Superhikom koji ni tada nije krio svoju sklonost ka piću.

Obožavateljima najpoznatije njujorške cvjećarnice predstavljene su originalne talijanske strip table, serigrafije, posteri i reklamni letci.

U izložbenim vitrinama mogu se pogledati i prva, talijanska izdanja stripa, ali i ona koja su na ovim prostorima prvi puta izlazila pod etiketom Super strip biblioteke. Popularni strip autora Maxa Bunkera (Luciano Secchi) i Magnusa (Roberto Raviola), zasluženo je privukao pažnju posjetitelja prvog dana zagrebačkog Comic Cona.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Osim glavnih zvijezda ovogodišnjeg CRŠ-a posjetitelji mogu pogledati i neku od preostalih izložbi. Mališane bi mogla zanimati izložba na temu hrvatskog stripa za djecu na kojoj strip crtač Dario Kukić izlaže table iz stripa Smibić. Također, važno je istaknuti izložbu multimedijalne umjetnice Helene Klakočar – Moha u Tritonu koja se sastoji od serije strip crteža. Posebno interesantan dio je onaj posvećen crtežima s natječaja Mladi lav čija je ovogodišnja tema bila 'čarobna olovka'.

Natjecanje se održalo u dvije kategorije – za djecu do 10 godina i za one od 11 do 15 godina. Mališani će također moću sudjelovati u školi crtanja stripa koja će se održavati iduća dva dana festivala. Posjetitelji mogu pogledat i izložbu akcijskih figura na temu likova iz stripa i filma. Idućih dana festivala fanovi će se moći družiti s omiljenim crtačima, dobiti njihove potpise ili ih zamoliti za crtež. Bogatom programu će osim ranije navedenih prisustvovati Didier Pasamonik, Christian Lax, Roberto Diso, Niko Henrichon, Jean-Louis Tripp i Valentin Secher. Zagrebački festival stripa jedno je od najzanimljivijih mjesta koje možete posjetiti za vikend, a održavat će se do nedjelje. Detaljan program manifestacije možete pogledati na službenim stranicama CRŠ-a.