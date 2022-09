Filip Riđički utjelovio komičara Willa Ferrela, pozirao sa psom

Dao sam si neki zadatak, više želju, da napravim solo maraton Crno-bijelog svijeta. Krenem ispočetka, pogledam cijelu seriju od prve do zadnje. Emotivno će biti teško. Vjerujem da ću opet ridati na kraju. I par puta u sredini, kaže nam glumac Filip Riđički, koji je za našu naslovnicu utjelovio komičara Willa Ferrela, te je pozirao sa svojim cimerom, kućnim ljubimcem Forestom. Za tjednik Cafe ispričao je sve o svojim budućim planovima i ulogama koje bi želio zaigrati.

Dugo očekivana i dugo najavljivana kao najskuplja serija ikad - 'Gospodar prstenova: Prstenovi moći' - ispunila je očekivanja u stvarno spektakularnoj slici koju nudi. Sve je u njoj mudro i logično, ali serija je ispala - dosadna. Donosimo vam kritiku ove serije koja prati događaje tisuću godina prije onih opisanih u "Hobitu" i trilogiji "Gospodar prstenova".

Mirnu Mihelčić gledamo u seriji ‘Kumovi’, a sprema se i za snimanje nove sezone ‘Mrkomir I.’. Kaže kako je u godinama kad bi trebala glumiti i raditi što više, a ne odbijati uloge. Javila nam se sa slobodnog dana na kojem, kako je priznala, ni sama ne zna što bi radila.

Urednik ‘Provjerenog’ Mate Barišić u emisiji je od njene prve sezone, a sad smo već ušli u 16. Kaže da je svjestan rizika posla, ali da je uz dobre kolege i obitelj lakše izdržati. Kao istraživački TV - magazin su najdugovječnija emisija, a Mate nam je ispričao kroz što sve prolaze i s čime se susreću radeći svoj posao.

Čakovečka manekenka i glumica Ema Kovač (27) uveličala je treću večer 79. filmskog festivala u Veneciji. Na premijeri filma ''Bones and All'' zabljesnula je u haljini hrvatskog dizajnera Ivana Alduka, a za njezin izgled bio je zadužen tim od pet ljudi. Ispričala nam je sve o tom događaju kao i o filmu 'The Palace', kojeg je snimila s redateljem Romanom Polanskim (89).

U vremeplovu se prisjećamo ikone Grace Kelly. Bila je izuzetna žena lijepog lica i lijepe duše. Oličenje holivudskog glamura 50-ih. Vozeći se prema Monte Carlu, 14. rujna 1982., izgubila je kontrolu nad automobilom i sletjela s ceste.

Donosimo i najveći i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Sve to samo u novom Cafeu uz 24sata u petak.

Najčitaniji članci