Filip Riđički: Zauvijek bih glumio Kipa, al' ostarjeli smo

Glumca i glazbenika Filipa Riđičkog publika je zavoljela kao Kipa u popularnoj seriji 'Crno-bijeli svijet', godinama ga je slušala i na radijskim frekvencijama, a već desetljeće s bendom Lika Kolorado osvaja domaću indie rock scenu. Pred njim je uzbudljiv kraj godine. Najprije će se ponovno okupiti s kolegama iz serije koja mu je obilježila karijeru, a potom će 17. prosinca u zagrebačkom Vintage Industrial Baru s bendom proslaviti deset godina postojanja.

Zagreb: Grupa Lika Kolorado nastupila na 17. INMusic festivalu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iako danas imaju vjernu publiku, Riđički priznaje kako na samim počecima nije ni pomišljao da će priča potrajati deset godina. Štoviše, Lika Kolorado nastala je gotovo slučajno, iz njegove želje da snimi dvije pjesme koje su godinama stajale u ladici.

- Krenulo je sve kao moja neka potreba da dvije pjesme koje sam godinama nosio u ladici snimim, stavim u neki folder i zaboravim. Svojevrsni pozdrav od stvaranja muzike nakon raspada tadašnjeg benda. Te dvije pjesme bile su 'Kralj' i 'Smiješ zaurlat', i baš te dvije su danas pjesme koje ljudi i dalje najviše vole - ispričao nam je Filip.

Sve je, kaže, trebalo završiti snimanjem tih pjesama, nakon čega bi svatko krenuo svojim putem. No dogodilo se upravo suprotno. Bend se počeo širiti, pridružili su im se novi članovi, stigla je ponuda diskografske kuće, a već na prvom koncertu u KSET-u dočekalo ih je iznenađenje.

Koncert grupe Lika Kolorado u Boogaloo-u | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Prvi koncert, KSET, ljudi se pojavili i znaju tekstove napamet. Nemamo pojma kako i na koju foru, ali smo beskrajno zahvalni da se sve baš tako poklopilo - prisjetio se.

U međuvremenu se promijenila i postava benda. Ana Jelić je otišla, pridružio im se Branimir Kuruc, a trenutačno rade na četvrtom studijskom albumu. Deset godina zajedničkog rada, priznaje Riđički, nije prošlo bez trzavica.

- Imamo svojevrsni 'scoreboard', kao onaj svjetleći pano na Maksimiru s rezultatom, tko je u bendu više puta iz njega izašao - našalio se.

Najviše nesuglasica, otkriva, nastaje tijekom miksanja novih pjesama, kada su svi nervozni zbog skorog predstavljanja materijala publici. Ipak, odustajanje nikad nije tako jednostavno.

Foto: Zvonimir Ferina

- Na kraju dana, svima nam je previše stalo do svega što smo stvorili da samo tako to bacimo ća - poručio je.

Prije prosinačkog koncerta Riđičkog očekuje i povratak ulozi po kojoj ga mnogi i danas pamte. 'Crno-bijeli svijet – Live Reunion' održat će se 28. i 29. studenoga u zagrebačkom Kinu SC. Interes publike pokazao se golemim. Prvi termin rasprodan je u samo jednom danu, zbog čega je dodan još jedan datum.

Na pozornici će se ponovno okupiti glumci i autori serije koja je tijekom četiri sezone pratila živote zagrebačkih obitelji u osamdesetima. Publiku očekuju čitanja scena, razgovori s glumcima, kvizovi i glazbeni nastupi, a cijeli program trajat će oko dva i pol sata. U pripremi sudjeluju autor serije Goran Kulenović i Igor Mirković, dok će za glazbeni dio biti zadužen i Dubravko Robić s posebno okupljenim bendom.

Foto: Zvonimir Ferina

Zanimljivo, upravo je Riđički prije nekoliko godina predložio ideju ponovnog okupljanja glumačke ekipe. No, priznaje nam da se svi zajedno još nisu ni susreli.

- Nismo se zapravo još susreli svi skupa, sve je organizirano na WhatsApp grupi. Ne berem vrhnje, ali prije par godina sam predložio ekipi: 'E, kaj ne bi bilo fora da se svi nađemo i pročitamo pred publikom prve dvije epizode za stolom, moglo bi bit fora.' Kula ko Kula, nemre on dobru ideju ostavit na stolu a da ju ne razradi do ibera - govori kroz smijeh.

Od početne ideje o zajedničkom čitanju scenarija nastao je puno veći projekt. Iako ni sam još ne zna sve što Kulenović priprema, veseli se ponovnom druženju s kolegama i publikom koja seriju prati godinama.

- Samo to da se opet svi vidimo i da se družimo s publikom koja nas toliko dugo prati je divno. Taj osjećaj kao da se nikad nismo ni rastali pojavio se na početku snimanja svih sezona nakon prve, samo bi se pojavili na setu i op, kao da je prošao vikend, a ne dvije godine. Siguran sam da će i ovaj put biti tako - kaže nam.

Foto: Zvonimir Ferina

Uloga Kipa donijela mu je veliku prepoznatljivost, a obožavatelji ga i danas zaustavljaju na ulici. Posebno mu je drago što se gledatelji seriji vraćaju i godinama nakon njezina završetka.

- Jedan dragi kolega neki dan opisao je 'Crno-bijeli svijet' kao njegov 'comfort food', seriju kojoj se vraća svako malo za smirenje. Ljudi mi prilaze s pohvalama i lijepim riječima, i to je baš divno iskustvo - priznaje.

Iako kaže da je već ispričao gotovo sve anegdote sa snimanja, posebno mu je u sjećanju ostao posljednji dan rada sa Sarom, kolegicom s kojom je dijelio brojne scene. Rastanak im je, priznaje, teško pao.

- Sjećam se kad smo Sara i ja imali zadnju scenu koliko je bilo dirljivo, i rekla mi je: 'Riđi, daj nemrem ja ovo, ajmo još nešto raditi.' I jesmo, doslovno smo napravili predstavu 'Tejp' zajedno, igrali ju neko vrijeme, brijem samo zato što nam je bilo teško reći: 'Ha, to je to, baj-baj' - prisjetio se.

Foto: Zvonimir Ferina

Unatoč velikom interesu publike za ponovno okupljanje, Riđički smatra da snimanje nove sezone serije ne bi bila dobra ideja.

- Ne, mislim da je prošlo previše vremena. Dobre stvari treba pustiti dok se ne pokvare. I ovaj reunion je zapravo lijepa stvar, ali više od ovoga, kao još jednu sezonu, sad više ne. Igrao bih ja Kipa zauvijek, ali realno, kako? Ostarili smo - govori kroz smijeh.

Osim glumačke i glazbene karijere, Riđički je godinama bio i radijski voditelj. Nakon osam godina rada u jutarnjem programu Top radija odlučio je okrenuti novu stranicu. Ipak, naglašava kako prema bivšem poslodavcu nema nikakvih negativnih osjećaja, nego je jednostavno osjetio da je vrijeme za promjenu.

- Bio je trenutak za promjenu i mislim da je odluka odlaska bila dobra - poručuje.

Foto: Zvonimir Ferina

Iako trenutačno uživa u životu bez ranog ustajanja, mogućnost povratka radijskom poslu ne odbacuje u potpunosti. Gluma, glazba i radio, kaže, podjednako su važni dijelovi njegova života.

- Sve jednako gušt, zaista. Sve to volim. Mogao bih se i vratiti na neku frekvenciju jedan dan jer mi je to nekako u krvi sad, ali istovremeno i gluma i glazba su dio mene također na jednak način. Ne mogu zamisliti da ne radim jedno od navedenog - objašnjava.

A dok o poslu govori otvoreno, svoj ljubavni život ipak radije drži podalje od javnosti. Ipak, otkrio nam je da je sretan te da mu danas puno više odgovara stabilna veza nego prolazne ljubavne avanture.

- Je, lijepo mi je. Mislim da ljudi ne idu za time s kim sam i kako mi je na ljubavnom planu, zato o tome ne govorim baš pretjerano. Dijelim naše fotografije na Instagramu, nije da skrivam to kao zmija noge, ali ne volim pretjerano o tome govoriti, kao ni čitati o tuđim vezama - iskreno govori.

Foto: Zvonimir Ferina

Smatra da bi publiku prije svega trebao zanimati nečiji rad, a ne kakav je netko partner, suprug ili roditelj. Ipak, priznaje da su se njegovi pogledi na ljubav s godinama promijenili.

- Davni su dani neke mladenačke razularenosti, lijepo je imati nekoga tko ti je životni partner, a ne trenutna neka priča. Netko s kime možeš planirati putovanje na Island. Znaš ono, to ne radiš s Tinder dejtom, priče se stvaraju s vremenom - kaže.

Dotaknuli smo se i planova za brak i obitelj. Riđički priznaje kako mu je trenutačno lijepo u životnom razdoblju u kojem se nalazi, a na pitanje o djeci odgovorio je u svom prepoznatljivom, duhovitom tonu.

- A ono, imati klince je super i sve to, i možda se dogodi, trenutno nam je dobro ovako. Šalim se, planiramo imat dvije kćerke, Đurđicu i Milicu - našalio se glumac.

Foto: Zvonimir Ferina

Iako mu je raspored ispunjen glumačkim i glazbenim obvezama, uspijeva pronaći vremena i za privatne užitke. Nakon velikih događaja koji ga očekuju krajem godine planira predah, i to daleko od zagrebačke zime.

- Slijedi jedno lijepo putovanje za okrugli rođendan u toplu Sevillu, a nakon toga rad na novom albumu Like Kolorado. Nakon toga? Tko zna! - zaključio je Riđički.

A do tada ga očekuju dva važna susreta s publikom. Jedan će ga nakratko vratiti u osamdesete i ulogu Kipa, a drugi podsjetiti na deset godina glazbene priče koja je počela s dvije pjesme iz ladice i prerasla u bend koji danas puni zagrebačke klubove.

