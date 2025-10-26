Filipinac Nicolas Ypil pjesmom oduševio žiri, vidno ganuta Martina stisla je zlatni gumb

Pjesmom "Lutka" Filipinac Nicolas Ypil (29) oduševio je žiri Supertalenta i zaradio zlatni gumb, kojeg mu je poklonila ganuta Martina Tomčić koja nije mogla skriti suze.

- Nikad nisam bio na velikoj pozornici. Nije moj narod taj koji me cijeni, nego vaš narod. Uvijek vjerujem u pravo vrijeme i pravo mjesto. I ovo je moje vrijeme i moje mjesto – poručio je kandidat u suzama, koji posljednje tri godine živi i radi u Puli kao sobar.

- Zbog ovih ljudi i zlatnog gumba sada vjerujem u sebe! – rekao je Nicolas te se iz srca zahvalio svima.

Nicolas je nastupio zadnji u petoj audicijskoj epizodi Supertalenta koja je na malim ekranima emitirana u nedjelju navečer, a pjevao je poznatu pjesmu srpskog benda SARS.

Žiri i publiku je oduševio ne samo snažnim vokalom, već i iznenađujuće čistim izgovorom i dubokom emocijom kojom je otpjevao svaku riječ pjesme "Lutka". Impresionirana njegovim nastupom, Martina Tomčić nije mogla sakriti suze, a cijeli studio nagradio ga je ovacijama. „Nakon ovoga, ti ćeš u hotelu samo pjevati, a netko drugi će šarafiti“ – rekla je dirnuta Maja i dodala: „Ovo je bio jedan od najboljih nastupa ikada!“

Nikad nije radio na svom glasu s nekim stručnim, a u Hrvatsku je stigao kako bi mogao novčano pomagati svojim roditeljima. Martina je priznala kako ne voli tu pjesmu, sve dok je nije otpjevao Nicolas koji je oborio s nogu, tim više što ne pjeva na svom jeziku.