SUPERTALENT

Filipinac Nicolas Ypil pjesmom oduševio žiri, vidno ganuta Martina stisla je zlatni gumb

Filipinac Nicolas Ypil pjesmom oduševio žiri, vidno ganuta Martina stisla je zlatni gumb
'Nikad nisam bio na velikoj pozornici. Uvijek vjerujem u pravo vrijeme i pravo mjesto. I ovo je moje vrijeme i moje mjesto', poručio je Nicolas u suzama, koji posljednje tri godine živi i radi u Puli kao sobar

Pjesmom "Lutka" Filipinac Nicolas Ypil (29) oduševio je žiri Supertalenta i zaradio zlatni gumb, kojeg mu je poklonila ganuta Martina Tomčić koja nije mogla skriti suze.

- Nikad nisam bio na velikoj pozornici. Nije moj narod taj koji me cijeni, nego vaš narod. Uvijek vjerujem u pravo vrijeme i pravo mjesto. I ovo je moje vrijeme i moje mjesto – poručio je kandidat u suzama, koji posljednje tri godine živi i radi u Puli kao sobar. 

- Zbog ovih ljudi i zlatnog gumba sada vjerujem u sebe! – rekao je Nicolas te se iz srca zahvalio svima.

Nicolas je nastupio zadnji u petoj audicijskoj epizodi Supertalenta koja je na malim ekranima emitirana u nedjelju navečer, a pjevao je poznatu pjesmu srpskog benda SARS.

Žiri i publiku je oduševio ne samo snažnim vokalom, već i iznenađujuće čistim izgovorom i dubokom emocijom kojom je otpjevao svaku riječ pjesme "Lutka". Impresionirana njegovim nastupom, Martina Tomčić nije mogla sakriti suze, a cijeli studio nagradio ga je ovacijama. „Nakon ovoga, ti ćeš u hotelu samo pjevati, a netko drugi će šarafiti“ – rekla je dirnuta Maja i dodala: „Ovo je bio jedan od najboljih nastupa ikada!“ 

Nikad nije radio na svom glasu s nekim stručnim, a u Hrvatsku je stigao kako bi mogao novčano pomagati svojim roditeljima. Martina je priznala kako ne voli tu pjesmu, sve dok je nije otpjevao Nicolas koji je oborio s nogu, tim više što ne pjeva na svom jeziku. 

