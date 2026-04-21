Film 'Bandit' temelji se na priči o pravom čovjeku. Evo tko je on

"Bandit" je kanadski biografski kriminalistički film iz 2022. godine koji je režirao Allan Ungar, prema scenariju Kraiga Wenmana, a možete ga pogledati večeras na programu HTV-a. Glavne uloge tumače Josh Duhamel, Elisha Cuthbert, Nestor Carbonell i Mel Gibson. Film je temeljen na stvarnoj životnoj priči Gilberta Galvana Jr., poznatog kao "The Flying Bandit", koji i danas drži rekord po najvećem broju uzastopnih pljački banaka u kanadskoj povijesti.

Radnja i scenarij filma velikim su dijelom inspirirani intervjuima i događajima iz knjige "The Flying Bandit" autora Roberta Knucklea i Eda Arnolda iz 1996. godine.

Film prati Gilberta Galvana Jr., karizmatičnog profesionalnog kriminalca koji uspijeva pobjeći iz zatvora u Michiganu te prelazi granicu u kanadsku pokrajinu Ontario, gdje preuzima novi identitet – Robert Whiteman. Nakon što se zaljubi u ženu kojoj ne može osigurati stabilan život, odlučuje se okrenuti pljačkama banaka.

Ubrzo otkriva da ima izniman talent za planiranje i izvođenje pljački. Predstavljajući se kao sigurnosni analitičar, Robert putuje avionom diljem zemlje i pljačka više banaka u jednom danu. Njegovi pothvati ubrzo privlače pozornost nacionalnih medija koji ga prozivaju "The Flying Bandit".

Kako njegova slava raste, tako postaje i glavna meta upornog detektiva koji je odlučan pod svaku cijenu stati mu na kraj.

Tko je zaista bio "Flying Bandit"?

Gilbert Galvan Jr. jedan je od najpoznatijih pljačkaša banaka u kanadskoj povijesti. Njegova kriminalna karijera obilježena je spektakularnim bijegom iz zatvora, promjenom identiteta i nizom pažljivo planiranih pljački diljem Kanade tijekom 80-ih godina.

Prije dolaska u Kanadu, Galvan je u SAD-u bio osuđen zbog pronevjere sredstava iz Western Uniona. Godine 1984. uspio je pobjeći iz zatvora u okrugu St. Joseph u državi Michigan te je pobjegao u kanadsku pokrajinu Ontario. Tamo se počeo predstavljati kao Robert Lee Whiteman.

Dok je živio u muškom hostelu u Ottawi, upoznao je svoju buduću suprugu Janice, koja je bila iz obližnjeg grada Pembroke. Par se ubrzo preselio u Pembroke kako bi bili bliže njezinoj obitelji. U to vrijeme Galvan je tvrdio da radi kao putujući poslovni savjetnik, no zapravo je 1984. započeo seriju pljački banaka.

Galvan je razvio specifičnu metodu pljački. Koristio je zračnu luku Pembroke za dolazak do međunarodne zračne luke Toronto Pearson, gdje bi presjedao na letove Air Canade prema različitim dijelovima zemlje. Budući da se prtljaga prebacivala izravno na povezane letove bez dodatne sigurnosne kontrole, mogao je prevoziti oružje koje je koristio tijekom pljački. Nosio bi masku, imao bi oružje i predao bi poruku zaposleniku banke sa svojim zahtjevima.

Galvan je pljačkao banke u gotovo svim kanadskim provincijama, osim Prince Edward Islanda i Newfoundlanda. Tijekom svojih pljačkaških pohoda ukrao je više od 250.000 dolara u gotovini te preko dva milijuna dolara u nakitu. Zbog čestih putovanja avionom i pljački diljem zemlje, kanadski mediji prozvali su ga "Leteći bandit".

Jedna od ključnih pogrešaka dogodila mu se tijekom pljačke u Vancouveru, kada su Galvan i njegov pomagač ukrali nakit vrijedan 1,2 milijuna dolara, ali su ostavili pištolj koji je policija povezala s provalom u Ottawi. Policija je tijekom dugotrajne istrage otkrila da Robert Whiteman prodaje ukradeni nakit. Daljnjom provjerom utvrđeno je da osoba s tim imenom nema broj socijalnog osiguranja ni rodni list. Praćenjem kreditnih kartica i avionskih karata policija je povezala Whitemana s brojnim putovanjima te započela nadzor njegove kuće u Pembrokeu.

Galvin je uhićen 1987. godine. Priznao je krivnju za 59 pljački u Kanadi. Godine 1988. osuđen je na 20 godina zatvora, a deportirali su ga u SAD 1994. Pušten je na slobodu 1998., međutim ubrzo zatim se vratio kriminalu. U prosincu 2000. i travnju 2001. opljačkao je banku u McHenryju u Illinoisu. Za te zločine osuđen je na dodatnih 15 godina zatvora. Galvan je pušten iz saveznog zatvora u prosincu 2014. godine. Već u svibnju 2015. ponovno je uhićen, ovaj put zbog krađe u trgovini u Barringtonu u Illinoisu. Osuđen je na 50 dana zatvora.