Obavijesti

Show

Komentari 3
VEČERAS NA HRT-U

Film 'U divljini' temeljen je na istinitoj priči, evo o čemu je riječ

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 1 min
Film 'U divljini' temeljen je na istinitoj priči, evo o čemu je riječ
Foto: Profimedia

Film Seana Penna "U divljini" večeras od 21 sat možete pogledati na 2. programu HTV-a. Radi se o istinitoj priči o Christopheru McCandlessu, mladiću koji je početkom 90-ih odlučio napustiti konvencionalan život

Admiral

Film "U divljini" iz 2007. godine emotivno je ostvarenje koje potpisuje Sean Penn kao scenarist, redatelj i koproducent. Film večeras od 21 sat možete pogledati na 2. programu HTV-a. Riječ je o adaptaciji istoimene knjige iz 1996. autora Jona Krakauear, koja donosi istinitu priču o Christopheru McCandlessu, mladiću koji je početkom 90-ih odlučio napustiti konvencionalan život i krenuti na samotno putovanje kroz Sjevernu Ameriku, sve do surove divljine Aljaske.

U središtu filma je McCandless, kojeg izvanredno glumi Emile Hirsch. Nakon završetka studija na Emory Universityju, odbacuje materijalne vrijednosti i društvene norme, donirajući svoju ušteđevinu i krećući na put pod pseudonimom “Alexander Supertramp”. Njegovo putovanje nije samo fizičko, već duboko filozofsko i duhovno istraživanje slobode, identiteta i smisla života.

Radnja kulminira u travnju 1992. godine kada McCandless stiže u zabačeno područje blizu Denali National Park and Preservea na Aljasci. Ondje pronalazi napušteni autobus koji naziva “Magic Bus” i u kojem započinje svoj izolirani život u prirodi. Hrani se lovom, čita knjige i vodi dnevnik, uvjeren da je pronašao istinsku slobodu daleko od civilizacije. Ipak, njegova nedovoljna pripremljenost i surovi uvjeti prirode postupno dolaze do izražaja.

Film je premijerno prikazan na filmskom festivalu u Rimu 2007. godine, a ubrzo je stekao široko priznanje kritike i publike. Posebno se ističe i nastup Hala Holbrooka, koji je za svoju ulogu bio nominiran za nagradu Oscar, kao i Catherine Keener. Glazba, koju potpisuje Eddie Vedder, dodatno produbljuje emocionalni doživljaj filma, a pjesma “Guaranteed” nagrađena je Zlatnim globusom.

Film su pohvalili i kritičari, a na stranici Rotten Tomatoes ostvario je visok postotak pozitivnih recenzija. Film "U divljini" je ukupno zaradio oko 56 milijuna dolara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Sjećate se Marine Bajlo iz Big Brothera? Bila je u finalu, a evo kako danas izgleda...
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Sjećate se Marine Bajlo iz Big Brothera? Bila je u finalu, a evo kako danas izgleda...

Marina Bajlo, danas Palaversić, proslavila se kao finalistkinja prve sezone Big Brothera 2004. godine. Sada živi u rodnoj Puli, majka je dvoje djece i vodi vlastiti ugostiteljski lokal...
FOTO Seve pozirala u mrežastim čarapama i kratkim hlačicama pa pokazala guzu i vitke noge
'NE STARIŠ'

FOTO Seve pozirala u mrežastim čarapama i kratkim hlačicama pa pokazala guzu i vitke noge

Splićanka je objavila nekoliko fotografija prije koncerta u Malom Lošinju. Nedavno je proslavila 54. rođendan pa su joj mnogi pisali kako odlično izgleda
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026