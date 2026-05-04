Film 'U divljini' temeljen je na istinitoj priči, evo o čemu je riječ

Film "U divljini" iz 2007. godine emotivno je ostvarenje koje potpisuje Sean Penn kao scenarist, redatelj i koproducent. Film večeras od 21 sat možete pogledati na 2. programu HTV-a. Riječ je o adaptaciji istoimene knjige iz 1996. autora Jona Krakauear, koja donosi istinitu priču o Christopheru McCandlessu, mladiću koji je početkom 90-ih odlučio napustiti konvencionalan život i krenuti na samotno putovanje kroz Sjevernu Ameriku, sve do surove divljine Aljaske.

U središtu filma je McCandless, kojeg izvanredno glumi Emile Hirsch. Nakon završetka studija na Emory Universityju, odbacuje materijalne vrijednosti i društvene norme, donirajući svoju ušteđevinu i krećući na put pod pseudonimom “Alexander Supertramp”. Njegovo putovanje nije samo fizičko, već duboko filozofsko i duhovno istraživanje slobode, identiteta i smisla života.

Radnja kulminira u travnju 1992. godine kada McCandless stiže u zabačeno područje blizu Denali National Park and Preservea na Aljasci. Ondje pronalazi napušteni autobus koji naziva “Magic Bus” i u kojem započinje svoj izolirani život u prirodi. Hrani se lovom, čita knjige i vodi dnevnik, uvjeren da je pronašao istinsku slobodu daleko od civilizacije. Ipak, njegova nedovoljna pripremljenost i surovi uvjeti prirode postupno dolaze do izražaja.

Film je premijerno prikazan na filmskom festivalu u Rimu 2007. godine, a ubrzo je stekao široko priznanje kritike i publike. Posebno se ističe i nastup Hala Holbrooka, koji je za svoju ulogu bio nominiran za nagradu Oscar, kao i Catherine Keener. Glazba, koju potpisuje Eddie Vedder, dodatno produbljuje emocionalni doživljaj filma, a pjesma “Guaranteed” nagrađena je Zlatnim globusom.

Film su pohvalili i kritičari, a na stranici Rotten Tomatoes ostvario je visok postotak pozitivnih recenzija. Film "U divljini" je ukupno zaradio oko 56 milijuna dolara.