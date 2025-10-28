Obavijesti

Show

Komentari 0
O DUŠANU VUKOTIĆU

Film 'Vude, ti si pobijedio!' imat će uskoro premijeru u Kinoteci

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Film 'Vude, ti si pobijedio!' imat će uskoro premijeru u Kinoteci
3
Foto: Muzej grada Zagreba

Dokumentarac crnogorskog autora koji govori o jednom od najistaknutijih članova poznate Zagrebačke škole crtanog filma, obožavatelji će vrlo brzo moći pogledati u kinu.

Dokumentarni film Senada Šahmanovića 'Vude, ti si pobijedio!', portret Dušana Vukotića, premijerno će biti prikazan u ponedjeljak, 3. studenoga u zagrebačkom kinu Kinoteka.

KIPIĆI ZA POVIJEST Hrvati imaju tri Oscara. Znate li tko ih je dobio i za koje filmove?
Hrvati imaju tri Oscara. Znate li tko ih je dobio i za koje filmove?

Šahmanovićev film portret je Dušana Vukotića, redatelja, scenarista, karikaturista i animatora, autora animiranog filma 'Surogat' za koji je 1961. godine dobio Oscara.

storyeditor/2023-03-11/Surogat03.jpg
Foto: zagreb film

Film kroz svjedočanstva njegove supruge, prijatelja i kolega, ističe se u priopćenju, 'otkriva umjetnika vizionara i čovjeka koji je u stvaranju tražio slobodu dok je oko njega nestajala zemlja u koju je duboko vjerovao'.

DUŠAN VUKOTIĆ Nije ni sam vjerovao da će njegov 'Surogat' osvojiti Oscar
Nije ni sam vjerovao da će njegov 'Surogat' osvojiti Oscar

U filmu se pojavljuju brojni istaknuti sineasti i kulturni djelatnici, među kojima i preminuli Borivoj Dovniković – Bordo, Pero Kvesić, Milan Blažeković, Krunoslav Heidler, Nenad Pata, Melita Andres Vukotić te redatelji Rajko Grlić, Hrvoje Hribar, Vinko Brešan, Želimir Žilnik, Midhat Ajanović i Darko Kreč kao i filmski kritičar i pisac Jurica Pavičić.

storyeditor/2023-03-11/PXL_090122_1511.jpg
storyeditor/2023-03-11/PXL_090122_1511.jpg | Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL/NovaTv

Kroz njihove priče, ističe se, oživljava i duh Zagrebačke škole crtanog filma, jedinstvenog fenomena svjetske animacije koji je iznjedrio generaciju umjetnika okupljenih oko ideje slobodnog i autorskog stvaralaštva.

'KRISTALNI PLANET' Holivudske zvijezde dale su glasove za Vukotićev film: 'Ovo je povijesni projekt, dugo čeka'
Holivudske zvijezde dale su glasove za Vukotićev film: 'Ovo je povijesni projekt, dugo čeka'

Film je režirao crnogorski autor Senad Šahmanović koji je poznat po igranim i dokumentarnim ostvarenjima nagrađivanim na brojnim međunarodnim festivalima, a koji s Veljkom Krulčićem potpisuje scenarij. 

MARTINIS UPITIS ZA 24SATA 'Nakon Oscara sam emotivno 'pregorio', a mladima kažem da uče radeći, tako je najbolje...'
'Nakon Oscara sam emotivno 'pregorio', a mladima kažem da uče radeći, tako je najbolje...'

Za kameru su zaslužni Ivan Čojbašić i Dario Hacek, montažu potpisuje Vladimir Radovanović, a dizajn zvuka i originalnu glazbu Mićun Jauković. Vizualne efekte izradio je Franko Dujmić.

Producenti filma su Jure Pavlović i Senad Šahmanović dok su koproducenti Miloš Ivanović, Vinko Brešan, Boris Raonić i Marija Stojnić.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

Film je nastao u produkciji Sekvence (Hrvatska) u koprodukciji s Pro Logic (Crna Gora), Set Sail Films (Srbija), Zagreb Filmom (Hrvatska), Hrvatskom radiotelevizijom (HRT) i Radio-televizijom Crne Gore (RTCG).

Melita Andres Lili Vukotić Odrekla se Hollywooda zbog našeg jedinog Oscarovca: S njim sam se i osjećala kao kraljica
Odrekla se Hollywooda zbog našeg jedinog Oscarovca: S njim sam se i osjećala kao kraljica

Projekt su financijski podržali Hrvatski audiovizualni centar (HAVC), Filmski centar Crne Gore (FCCG) i Filmski centar Srbije (FCS).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je Nadja zbog koje se posvađao žiri u Supertalentu?
TISUĆE JE PRATE

FOTO Tko je Nadja zbog koje se posvađao žiri u Supertalentu?

Dok ju je Martina oštro iskritizirala, Bilman joj je poručio da zna plesati. Nadju na TikToku i Instagramu je prati više od 300 tisuća obožavatelja...
Drama u 'Životu na vagi': Crveni tim izbacio je Josipu tik pred finale, Ante odbio pozdraviti!
TENZIJE NA VRHUNCU

Drama u 'Životu na vagi': Crveni tim izbacio je Josipu tik pred finale, Ante odbio pozdraviti!

U napetoj epizodi 'Života na vagi' došlo je do sukoba i emotivnog raspleta pred samo finale. Nakon glasovanja u kojem su presudili članovi crvenog tima, show je napustila Josipa
FOTO Ups! Bijela bluza otkrila je previše: Svi gledali u bradavice, često 'časti' fotkama u tangama
ATRAKTIVNA BROOKS NADER

FOTO Ups! Bijela bluza otkrila je previše: Svi gledali u bradavice, često 'časti' fotkama u tangama

Već dugo Brooks Nader (28) zovu kraljicom bikinija. No to bi se nakon jednog holivudskog partyja prošlog vikenda moglo promijeniti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025