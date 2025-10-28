Film 'Vude, ti si pobijedio!' imat će uskoro premijeru u Kinoteci

Dokumentarni film Senada Šahmanovića 'Vude, ti si pobijedio!', portret Dušana Vukotića, premijerno će biti prikazan u ponedjeljak, 3. studenoga u zagrebačkom kinu Kinoteka.

Šahmanovićev film portret je Dušana Vukotića, redatelja, scenarista, karikaturista i animatora, autora animiranog filma 'Surogat' za koji je 1961. godine dobio Oscara.

Foto: zagreb film

Film kroz svjedočanstva njegove supruge, prijatelja i kolega, ističe se u priopćenju, 'otkriva umjetnika vizionara i čovjeka koji je u stvaranju tražio slobodu dok je oko njega nestajala zemlja u koju je duboko vjerovao'.

U filmu se pojavljuju brojni istaknuti sineasti i kulturni djelatnici, među kojima i preminuli Borivoj Dovniković – Bordo, Pero Kvesić, Milan Blažeković, Krunoslav Heidler, Nenad Pata, Melita Andres Vukotić te redatelji Rajko Grlić, Hrvoje Hribar, Vinko Brešan, Želimir Žilnik, Midhat Ajanović i Darko Kreč kao i filmski kritičar i pisac Jurica Pavičić.

storyeditor/2023-03-11/PXL_090122_1511.jpg | Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL/NovaTv

Kroz njihove priče, ističe se, oživljava i duh Zagrebačke škole crtanog filma, jedinstvenog fenomena svjetske animacije koji je iznjedrio generaciju umjetnika okupljenih oko ideje slobodnog i autorskog stvaralaštva.

Film je režirao crnogorski autor Senad Šahmanović koji je poznat po igranim i dokumentarnim ostvarenjima nagrađivanim na brojnim međunarodnim festivalima, a koji s Veljkom Krulčićem potpisuje scenarij.

Za kameru su zaslužni Ivan Čojbašić i Dario Hacek, montažu potpisuje Vladimir Radovanović, a dizajn zvuka i originalnu glazbu Mićun Jauković. Vizualne efekte izradio je Franko Dujmić.

Producenti filma su Jure Pavlović i Senad Šahmanović dok su koproducenti Miloš Ivanović, Vinko Brešan, Boris Raonić i Marija Stojnić.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

Film je nastao u produkciji Sekvence (Hrvatska) u koprodukciji s Pro Logic (Crna Gora), Set Sail Films (Srbija), Zagreb Filmom (Hrvatska), Hrvatskom radiotelevizijom (HRT) i Radio-televizijom Crne Gore (RTCG).

Projekt su financijski podržali Hrvatski audiovizualni centar (HAVC), Filmski centar Crne Gore (FCCG) i Filmski centar Srbije (FCS).