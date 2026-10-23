Film zbog kojeg su svi poludjeli za Beckinsale večeras na HRT-u!

Gotovo dvadeset godina prije nego što su vampiri i vukodlaci postali tinejdžerska opsesija, akcijski horor serijal 'Underworld' postavio je nova pravila žanra. Kroz mračnu estetiku, nevjerojatnu priču i nezaboravnu glumu Kate Beckinsale, franšiza je izgradila kultni status i zaradila pravo bogatstvo na kino blagajnama. Iza kulisa ovog spektakla kriju se brojne zanimljivosti, od ljubavnih trokuta do improviziranih efekata, a gledati ga možete večeras u 22.40 sati na Prvom programu HRT-a.

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Beckinsale o kostimu: 'Bio je to kondom s rukavima'

Britanska glumica Kate Beckinsale prije uloge smrtonosne vampirice Selene bila je poznata isključivo po romantičnim komedijama i povijesnim dramama. Kada su joj ponudili scenarij za prvi film Underworld, umalo ga je odbila jer je mislila da će morati nositi dugačke spavaćice, puno vrištati i jesti češnjak.

Tek kada je vidjela impresivne crteže koje je pripremio redatelj Len Wiseman, shvatila je da se radi o nevjerojatno modernom i stiliziranom akcijskom filmu. Međutim, strahovala je od crnog uskog odijela od lateksa koje je morala nositi mjesecima.

​- Kostim je u osnovi bio kondom s rukavima, ali iznenađujuće udoban za nošenje - izjavila je glumica prisjećajući se snimanja.

Budući da nije imala apsolutno nikakvog iskustva s akcijskim scenama, produkcija ju je poslala na intenzivne treninge. Naučila je baratati oružjem i izvoditi razne akrobacije, no zbog sigurnosnih razloga, legendarni skok s vrha zgrade na početku filma umjesto nje odradili su profesionalni kaskaderi.

Zapravo je film svojevrsna verzija Romea i Julije

Koncept cijele priče razvio se iz ideje o Romeu i Juliji, ali u svijetu gdje se umjesto zavađenih obitelji bore aristokratski vampiri i nemilosrdni vukodlaci. Kako bi uštedjeli novac, filmaši su odlučili snimati u glavnom gradu Mađarske, što je dodatno pojačalo gotičku atmosferu filma i smanjilo troškove produkcije.

Kate Beckinsale tada je bila u dugogodišnjoj vezi s glumcem Michaelom Sheenom, koji je u filmu glumio vođu vukodlaka Luciana, no na snimanju je upoznala redatelja Lena Wisemana, za kojeg se kasnije i udala. Unatoč neobičnom ljubavnom trokutu, sa Sheenom je ostala u jako dobrim odnosima.

Ekipa filma inzistirala je na praktičnim efektima umjesto oslanjanja samo na računalnu grafiku. Dizajner Patrick Tatopoulos kreirao je impresivna odijela za vukodlake koja su glumci nosili na setu, a mehanizmom u glavi upravljalo se uz pomoć više ljudi kako bi čudovišta izgledala što stvarnije.

​- Naši vukodlaci su mogli prošetati ulicom i ljudi bi bježali vrišteći - rekao je producent Richard Wright o uvjerljivosti maski.

Kritičari nisu bili oduševljeni, no fanovi su poludjeli za vukodlacima

Prvi film snimljen je za skromna 22 milijuna dolara, no pokazao se kao ogroman hit i pravo iznenađenje u Hollywoodu. Zaradio je više od 95 milijuna dolara diljem svijeta, što je odmah potaknulo studio da odobri snimanje nastavaka.

Kroz pet službenih naslova franšiza je izgradila masovnu publiku usprkos povremeno slabijim ocjenama filmskih kritičara. Gledatelji su bili oduševljeni krvavom akcijom, što dokazuje i ukupna globalna zarada cijelog serijala koja je premašila 539 milijuna dolara u usporedbi s ukupnim troškovima od 207 milijuna dolara.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Četvrti dio pod nazivom 'Underworld: Awakening' bio je uvjerljivo najuspješniji projekt s nevjerojatnom zaradom od preko 160 milijuna dolara. Time je priča o ratu besmrtnih vrsta zacementirala svoje mjesto u filmskoj povijesti i postala nezaobilazna referenca za sve moderne fantastične trilere

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*uz korištenje AI-ja