Filmovi Titanic i Sumrak su im donijeli slavu, a sada ih mrze...

Brojne zvijezde preziru uloge koje su ih proslavile i donijele im bogatstvo. Robert Pattinson (32) jedan je od njih. Engleski glumac istaknuo se u 'Sumraku' kao vampir Edward Cullen.

- Što sam više čitao scenarij, više sam mrzio tog tipa - izjavio je. Dodao je da Edward očito ima nekakve probleme budući da ima 108 godina i 'djevac' je.

Tijekom jednog intervjua, na pitanje 'što je uzeo sa seta', Robert je odgovorio 'svoje dostojanstvo'.

Američka glumica i model Megan Fox (32) nije skrivala da ne voli svoju ulogu u 'Transformerima'. Michaela Baya (53) opisala je kao 'Hitlera' na setu. Kaže da je raditi s njim bila noćna mora. Na audiciji ju je tjerao da pere njegov skupocjeni Ferrari.

Majka dvoje djece i američka glumica Blake Lively (30), poznata kao Serena van der Woodsen u seriji 'Tračerica' priznala je kako joj se nije sviđala ta uloga.

- Ne bih bila ponosna da sam osoba koja je dala nekome kokain od kojeg se predozirao, onda upucala nekoga i spavala s nečijim dečkom - objasnila je Blake. Dodala je da bi se trebala poslati bolja poruka publici.

Karijera aktivistice i glumice Shailene Woodley (26) ima korijene u 'Tajnom životu američkog tinejdžera' gdje je glumila trudnu Amy, i kako kaže, nije voljela tu ulogu.

- Stvari koje smo propovijedali u emisiji nisu bile u skladu s mojim integritetom - rekla je Shailene koju smo imali prilike vidjeti u filmu 'The Fault in Our Stars' i trilogiji 'Divergent'.

Američki glumac Harrison Ford (75) toliko je mrzio ulogu koja ga je proslavila da je zatražio da ga se ubije u filmu, što mu se naknadno i ostvarilo. Glumio je Hana Sola, lika u 'Ratovima zvijezda', kojeg je opisao 'glupog kao panj'.

Bivša Disneyjeva zvijezda Miley Cyrus (25) ne voli svoj lik nedužne djevojčice u seriji 'Hannah Montana' koji je glumila prije više od deset godina.

- Napravili su me da izgledam kao netko tko nisam - rekla je pjevačica. Dodaje da se, kad više nije bila u toj seriji, pitala 'tko je ona'.

Za Amerikanca Angusa T. Jonesa (24) pročulo se kada je glumio Jakea u popularnom sitcomu 'Dva i pol muškarca'. Glumac je upravo tu ulogu zamrzio zbog svoje povezanosti s religijom.

- U 'Dva i pol muškarca' sam, a ne želim biti. Molim vas prestanite gledati - rekao je Agnus koji je sebe opisao 'plaćenim licemjerom'. Seriju je napustio 2014.

Andrew Lincoln (44) poznat je po ubijanju zombija u seriji 'Živi mrtvaci', no prije toga je glumio u filmu 'Zapravo ljubav'. Ulogu muškarca zaljubljenog u ženu najboljeg prijatelja, Andrew je opisao čudnom i jezivom.

- Priča je postavljena poput prizme koja gleda sve različite kvalitete ljubavi. Moja je bila neuzvraćena, pa sam morao glumiti čudnog 'stalkera' - priznao je Andrew.

Engleska glumica Kate Winslet (42) proslavila se 1997. u popularnom filmu 'Titanic'. Kate kaže da mrzi svoju izvedbu Rose DeWitt Bukater.

- Za svaku scenu sam govorila 'Stvarno? Tako sam to napravila? O moj Bože'. Nisam čak mogla ni slušati svoj američki naglasak. Odvratan je - rekla je glumica koja inače ima tendenciju biti samokritična prema sebi i svojim performansima. Teško gleda filmove u kojima glumi, a 'Titanic' ne želi ponovno gledati.

Ariana Grande (25) karijeru je započela u serijama 'Victorious' i 'Sam & Cat' koje su je dovele do slave. Dok je glumila, činilo joj se kao ostvarenje sna, ali s vremena je shvatila nedostatke.

- Dugo vremena sam bila povezana s likom koji nije bio ništa nalik meni. Bilo je frustrirajuće - rekla je Ariana.

