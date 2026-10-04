Filmske šetnje u Rijeci: Jedna je posvećena filmu Fiume o morte, a druga filmskoj povijesti grada

U Rijeci će se tijekom sljedeća dva mjeseca pokrenuti dvije filmske šetnje, jedna posvećena filmu "Fiume o morte!" Igora Bezinovića, a druga filmskoj povijesti grada, najavila je ravnateljica riječkog Art-kina Slobodanka Mišković.

"Sretna sam što smo mi u Art-kinu uspjeli uklopiti taj film što više u život grada i zajednice. Naša ideja je da čim jače uključujemo i zajednicu i publiku na način da oni zaista sudjeluju u našim aktivnostima, ne samo da gledaju filmove, a primjer su ove filmske šetnje", rekla je Mišković.

Kako navodi, one su u prvoj fazi namijenjene publici Art-kina i svim zainteresiranim Riječanima, a poslije mogu postati dio šire turističke ponude grada.

Foto: promo

Prvu šetnju osmislio je scenarist i redatelj filma "Fiume o morte!" Igor Bezinović, a već je održana edukacija za pet mladih ljudi za vodiče te šetnje. Prema njegovoj ideji itinerer vodi na osam lokacija na kojima se snimao ovaj najgledaniji hrvatski dokumentarni film i koje su mu osobno bitne kad razmišlja o povijesti grada i antifašističkoj povijesti Rijeke, ističe ravnateljica Art-kina.

U tijeku je edukacija budućih vodiča za drugu filmsku šetnju, koju je osmislio novinar i publicist Velid Đekić. Prikazat će neke elemente bogate riječke filmske povijesti, temeljene na iscrpnom Đekićevu istraživanju.

Šetnja kreće na lokacijama filma "Napad na narodnu banku" iz 1909. godine, prvog filma snimljenog na tlu Hrvatske, prolazi uz hotel Bonavia, u kojem su boravile brojne zvijezde, te podsjeća na seriju "Novine" i niz glumaca rođenih u Rijeci ili koji su tu proveli dio života.

Projekt REEL i razvoj filmskih kapaciteta

Ove filmske šetnje dio su prekograničnog projekta REEL – Kinematografsko putovanje kroz Italiju i Hrvatsku. Projekt traje do kraja ove godine, vrijednost mu je veća od dva milijuna eura, od čega Art-kinu, odnosno njegovoj Kvarnerskoj filmskoj komisiji pripada oko 240 tisuća eura. Koordinator je Apuglia Film Comission, a partneri su iz Hrvatske i Italije.

Cilj projekta na lokalnoj razini je jačanje lokalnih filmskih kapaciteta i promocija grada Rijeke i Primorsko-goranske županije kao atraktivnog prostora za filmsku djelatnost, za domaća i strana snimanja.

Foto: promo

"U sklopu projekta proveli smo niz aktivnosti koje su jako korisne kao ulaganje u buduću riječku audiovizualnu djelatnost. Jedna je edukacija mladih ljudi iz jadranske Hrvatske i jadranske Italije za organizaciju filmskih lokacija", navodi Mišković.

Istaknula je da je provedena edukacija za 12 mladih osoba, koje su učile kako čitati scenarij, pronaći lokacije za snimanje, dobiti dozvole, odrediti dozvole, provesti sve pripremne radnje povezivanja scenarija s konkretnim lokacijama.

Najavila je izdavanje knjižice za jedinice lokalne samouprave u kojoj se na jednostavan način navodi što činiti kad filmske produkcije dođu, kako pripremiti ugovor, što provjeriti te kako postupiti ako je neka lokacija kulturno dobro.

Mišković je istaknula da je Primorsko-goranska županija posljednjih godina među hrvatskim županijama s najvećim brojem snimajućih dana, dodajući da filmske produkcije donose gospodarske, umjetničke i turističke učinke.

Foto: promo

Kao primjere većih međunarodnih produkcija snimanih na području Rijeke i Primorsko-goranske županije navela je seriju "Hotel Portofino", njemački film "Momo", "Napoli - New York" Gabrielea Salvatoresa te serije "The Witcher", "McMafia" i "FBI: International".

Mišković je rekla i da su zbog serije "Hotel Portofino" neki turisti Opatiju navodili kao motiv dolaska, dok su zbog domaće serije "Novine" u Rijeku dolazili i turisti iz Japana.