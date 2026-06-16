Filmski mjuzikl "Briljantin" je osvojio svijet prije 48 godina, no glumce su pratile tragedije

Kada u ljeto 1978. godine stigao u kina, filmski mjuzikl "Briljantin" postao je globalni fenomen. Priča o ljetnoj ljubavi Dannyja Zuka i Sandy Olsson osvojila je publiku diljem svijeta, a pjesme poput "You're the One That I Want", "Summer Nights", "Hopelessly Devoted to You" i naslovne "Grease" dominirale su radijskim postajama. Gotovo pet desetljeća kasnije, glumačka postava kultnog filma nastavila je ostavljati trag u filmskoj, televizijskoj i glazbenoj industriji.

John Travolta, koji je utjelovio neodoljivog Dannyja Zuka, već je prije "Briljantina" bio velika zvijezda zahvaljujući ulogama u seriji "Welcome Back, Kotter" te filmovima "Carrie" i "Saturday Night Fever", za koji je dobio svoju prvu nominaciju za Oscara. Nakon uspjeha "Briljantina" uslijedio je hit "Urban Cowboy", a novi procvat karijere doživio je 1994. godine zahvaljujući Tarantinovu filmu "Pulp Fiction", koji mu je donio drugu nominaciju za Oscara. Nastavio je nizati uspjehe u filmovima poput "Get Shorty", "Face/Off" i "Primary Colors", a publici mjuzikla ponovno se predstavio kao Edna Turnblad u filmu "Hairspray".

Godine 2012. ponovno je surađivao s Olivijom Newton-John na božićnom albumu "This Christmas", dok je 2016. zaradio svoju prvu nominaciju za nagradu Emmy zahvaljujući ulozi odvjetnika Roberta Shapira u seriji "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story". Ove godine debitirao je kao redatelj obiteljskog filma "Propeller One-Way Night Coach", temeljenog na dječjoj knjizi koju je sam napisao još 1997. godine. Film je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je Travolta primio i počasnu Zlatnu palmu. Privatno je bio u braku s glumicom Kelly Preston sve do njezine smrti 2020. godine, a zajedno su imali troje djece.

Foto: Manon Cruz

Olivia Newton-John u ulozi Sandy dodatno je učvrstila svoj status svjetske glazbene zvijezde. Zahvaljujući pjesmama iz filma postala je druga žena u povijesti koja je istovremeno imala dva singla među pet najprodavanijih na Billboardovoj ljestvici. Nakon uspjeha "Briljantina" promijenila je imidž i zvuk albumom "Totally Hot", a potom je snimila film "Xanadu", koji nije ostvario očekivani uspjeh u kinima, ali je iznjedrio nekoliko velikih hitova, uključujući pjesmu "Magic".

Najveći komercijalni uspjeh postigla je albumom "Physical" iz 1981. godine, čija je naslovna pjesma deset tjedana bila na vrhu američke top-ljestvice. Tijekom karijere objavila je ukupno 26 studijskih albuma i prodala više od 100 milijuna primjeraka diljem svijeta. Nakon dijagnoze raka dojke 1992. godine postala je jedna od najistaknutijih zagovornica istraživanja i borbe protiv te bolesti te je osnovala Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre u Australiji. Nakon dugogodišnje borbe s bolešću preminula je 8. kolovoza 2022. u 73. godini života.

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Stockard Channing, nezaboravna Rizzo, već je prije "Briljantina" imala zapaženu kazališnu i filmsku karijeru. Tijekom godina osvojila je nagradu Tony za predstavu "A Day in the Death of Joe Egg", a bila je nominirana i za Oscara te Zlatni globus za filmsku adaptaciju drame "Six Degrees of Separation". Posebnu popularnost stekla je ulogom Abbey Bartlet u političkoj seriji "The West Wing", za koju je osvojila nagradu Emmy. Nastavila je uspješno raditi na filmu i televiziji, a 2026. godine vraća se ulozi tete Franny u nastavku filma "Practical Magic 2".

Jeff Conaway, koji je glumio Kenickieja, bio je dio originalne broadwayske postave mjuzikla "Briljantin" prije nego što je preuzeo istu ulogu na velikom platnu. Nakon filma pridružio se popularnoj seriji "Taxi", gdje je ostvario dvije nominacije za Zlatni globus. Kasnije je glumio i u znanstvenofantastičnoj seriji "Babylon 5", no život su mu obilježili problemi s ovisnošću. Preminuo je 2011. godine od komplikacija izazvanih upalom pluća.

Didi Conn, publici poznata kao simpatična Frenchy, jedina je glumica koja se pojavila u sve tri ekranizacije "Briljantina", uključujući "Briljantin 2" i televizijsku verziju "Briljantin: Live!". Nakon originalnog filma ostvarila je brojne televizijske uloge, među kojima se ističu serije "Shining Time Station", "Law & Order: Special Victims Unit", "Transparent" i "Blue Bloods". Posebno se angažirala na podizanju svijesti o autizmu nakon što je njezinu sinu dijagnosticiran taj poremećaj, postavši jedna od najpoznatijih glasnogovornica u tom području.

Dinah Manoff, koja je glumila koketnu Marty Maraschino, nakon uspjeha "Briljantina" osvojila je nagradu Tony za predstavu "I Ought to Be in Pictures", a zatim ostvarila zapažene uloge u filmovima "Ordinary People" i "Child's Play". Široj televizijskoj publici ostala je poznata kao Carol Weston u sitcomu "Empty Nest", gdje je glumila tijekom svih sedam sezona. Posljednjih godina posvetila se pisanju i podučavanju glume, a 2021. objavila je svoj prvi roman "The Real True Hollywood Story of Jackie Gold".