Filomena i Marko: 'Zajedno ćemo još 100 kila smršavjeti'

Vidjeli smo se odmah nakon što je ispao. Bili smo razdvojeni samo tjedan dana, ali naš je susret bio jako emotivan, rekla nam je Filomena Roglić (31). Iz showa 'Život na vagi' ispala je prije tjedan dana. Na odlasku je priznala da je zaljubljena u Marka Kregara (28), iako to nije planirala ni u snu. Na izlasku ga je strastveno poljubila i rekla da se nada da će ostati do kraja. Ipak nije, pridružio joj se na 'slobodi'.

- Sretan sam što smo se našli, naša ljubavna priča ide dalje - rekao je Marko i rekao da će nastaviti s režimom kakav su imali u showu.

- Nastavljam po zdravom režimu kao i u kući, a u teretanu sam već i krenuo - objasnio je Marko. Filomenu je isprva najviše brinulo kako se Marko osjeća zbog ispadanja. Znala je da mu je već počeo nedostajati 'vanjski' svijet, obitelj, prijatelji...

- Mislim da je za sve ukućane taj tjedan bio stresan, pa tako i za njega. Između ostalog, pogodio ga je i moj odlazak jer zna koliko mi je značilo biti u cijelom tom režimu - rekla je. Makaranka i Zagrepčanin ustrajni su u tome da nastave po posebnom režimu, a zajedno će skinuti gotovo stotinu kilograma.

- Imamo jasan cilj, neovisno koliko će nam vremena trebati do njega. Ja nam zdravo kuham i brinem o tom dijelu, a on je taj koji slaže kombinaciju treninga. Ipak je on bivši sportaš - izjavila je Filomena i nastavila:

- Golema smo podrška jedno drugome i veselimo se svakom izgubljenom kilogramu jer je to korak blize našem cilju.

Filomena je samohrana majka 13-godišnje djevojčice. I ona joj je motiv u ovoj priči. Mnogi kažu da ljubav ide kroz želudac, no to za Filomenu i Marka ne vrijedi. Njihova je ljubav na vagi, iako nimalo poljuljana.

- On za mene kaže da sam ja njegova princeza, prema tome on je moj princ. Marko je bio spreman i ostati i otići. Jako dobro se nosimo obje s tim, jer smo posložili prioritete i stvarno vrijedi ona ‘u dvoje je lakše’ - rekla je sretna Makaranka.

Iza sebe je imala teško razdoblje, posvetila se podizanju kćeri koja je tad imala samo godinu dana. Majka joj je bila slabo pokretna, pa se brinula i za nju. Kaže da se zbog svega tješila hranom, no onda je odlučila da ne želi da se kći ikad posrami njezina izgleda. Upravo se ona najviše radovala promjeni Filomene i gubitku desetak kilograma u showu. Ide joj dobro i dalje, a uz Marka će biti i lakše. Kaže da nije problem ni to što ona živi u Makarskoj, a on je u Zagrebu.

- Što je to daljina kad se dvoje voli? To su samo izgovori za one koji nisu hrabri riskirati u životu - rekla je Filomena i dodala kako ne može zamisliti da živi kako je živjela prije showa.

- On mi je bio okidač za promjenu stila života - rekla je.

Marko se razveselio kad je opet ugledao novu ljubav

'Već sam krenuo u teretanu te s posebnim režimom i životnim stilom nastavit ću i dalje, a isto mogu reći i za vezu s Filomenom. Sretan sam s njom..'

Filomena je zaljubljena

'Kliknuli smo na prvu, a Marko me najviše privukao osobnošću. ta će se naša veza sigurno nastaviti i vani'

