<p>U subotu, 21 studenoga u 20:10 na Prvom programu Hrvatske televizije odlučuje se o tome tko će biti pobjednici devete sezone HRT-ova showa 'Zvijezde pjevaju'. I to, prvi put u 9. sezoni, show će se emitirati - uživo.</p><p>Od završetka prošlotjedne do kraja finalne emisije otvorene su linije za glasovanje, te će i ove godine televizijski gledatelji odlučiti pobjednika. Hoće li to biti glumica i redateljica <strong>Arija Rizvić</strong> (27) i <strong>Marko Kutlić </strong>(25) ili stand up komičar <strong>Ivan Šarić</strong> (36) i <strong>Lara Antić Prskalo</strong> (35)?</p><p>Finalisti izvode po tri pjesme: jednu bržeg i jednu sporijeg ritma koje su već izvodili te treću, novu pjesmu po vlastitom izboru.</p><p>I ovaj put članovi žirija iskazat će mišljenja i dati natjecateljima ocjene, ali presudna je ipak odluka gledatelja. Stoga se, zapravo, <strong>Danijela Martinović</strong> (49), <strong>Mirela Priselac Remi</strong> (41), <strong>Jurica Pađen </strong>(65) i<strong> Marko Tolja</strong> (36) mogu opustiti.</p><p>U završnoj emisiji gledatelji će vidjeti i sve ostale natjecatelje 9. sezone, koji će u zajedničkom nastupu izvesti pjesme koje su pripremali, ali ih nisu stigli predstaviti. A u show programu svoj aktualni singl izvest će -<strong> Vanna</strong> (50).</p><p>Također, valja naglasiti da će se finale održati bez publike u studiju, i uz strogo poštivanje svih epidemioloških mjera.</p>