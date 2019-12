Finale 'Supertalenta': Tko vam je favorit od ovih 12 najboljih?

Nakon osam audicijskih i četiriju polufinalnih emisija te mnoštva nevjerojatnih talenata koje smo imali priliku upoznati kroz sedmu sezonu 'Supertalenta', u ponedjeljak 23. prosinca gledatelje Nove TV očekuje spektakularna završnica showa.

Posljednja emisija donosi najatraktivnije, najzabavnije i najnevjerojatnije nastupe do sada. Od gotovo 400 točaka s audicija, dvanaest najboljih posljednji put stat će na pozornicu 'Supertalenta' i nastupom do zadnjeg daha pokušati uvjeriti gledatelje da su baš oni vrijedni pobjede. Osim laskave titule pobjednika sedme sezone showa, natjecatelj koji izbori pobjedu osvojit će i vrijednih 200 tisuća kuna.

Konkurencija među natjecateljima je neumoljiva, a od pet, u finalu će se boriti čak četiri zlatna gumba. Posljednji zlatni gumb koji je izborio veliko finale showa, osmogodišnji hula hooper Matej Mateković, koji je toliko oduševio Igora i Franu da su mu nisu odoljeli stisnuti zlatni gumb na audiciji, u posljednjoj polufinalnoj emisiji ponovno je otopio srca gledatelja i pokazao svoju iznimnu vještinu hoopanja, a za finale najavljuje još veći show.

Twirling majstor iz Požege, Benjamin Iličić, kao i Matej nastavlja rušiti predrasude, a da je najbolji u ovome što radi dokazat će još jednom u finalnoj emisiji 'Supertalenta'

. U finalu ćemo vidjeti i kralja balansa iz Gane, Hayforda Okinea, koji će ovoga puta balansirati sa zdjelama, dok će Škot Stevie Starr, profesionalni regurgitator, ovoga puta žiri i publiku pokušati šokirati s novim stvarima koje može progutati i potom iz izvratiti iz želuca.

Duo Kamikazete ili 'Lude Slovenke' kako ih već zovu, nastavljaju sa svojim ludim akrobacijama. I ovoga puta ostaju u zraku, a sada najavljuju još veći i opasniji spektakli.

U kategoriji pjevača natjecat će se dva zlatna gumba - čudesni kontratenor Marko Antolković kojega je u polufinale lansirala Martina, a u finalu će nastupiti s Verdijevom Traviatom te Jankov zlatni gumb, koju je žiri prozvao čudom od djeteta – Gabriela Braičić, koja će nastupiti s pjesmom Jennifer Hudson 'And I am telling you I am not going'.

Djevojka iznimnog glasa, Stella Scholaja, koja svojom inspirativnom pričom dotiče srca gledatelja i u finalu nastupit će sa svojom vlastitom pjesmom, dok će Dječji zbor glazbene škole u Varaždinu također i u finalu ostati vjerni grupi Queen. Svoj nastup s nestrpljenjem očekuje i Slovenac Damiano Roi koji je oduševio cijelu naciju, a izvest će svevremensku pjesmu 'O Holy Night' glazbene skupine Il Divo.

Od plesača vidjet ćemo Majin zlatni gumb – moćnu plesnu skupinu Transform crew za koju je Martina kazala kako su razvili svoj osobni potpis, a vidjet ćemo još i šarmantne stepere iz Dubrovnika – skupinu Step'n jazz koji svojim plesom šire nevjerojatnu energiju.

