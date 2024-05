Finaliste 'Survivora' u završnici čeka tri poligona: 'Prisutna je trema, ali su i leptirići u trbuhu'

U iščekivanju finalne, odlučujuće igre u Survivoru, finalisti plavog tima Mihaela i Luka, između kojih se već neko vrijeme razvijaju emocije, napokon su ostali sami. Jutro će provesti družeći se i komentirajući posljednje plemensko vijeće i presudu porote.

- Tko god pobijedio u finalu, Mihaela ili ja, zaslužio je to. Naravno da navijam za sebe, želim tu pobjedu. Od same prijave na Survivor sanjam o finalu i sve sam napravio da dođem do njega - kazat će Luka.

Foto: Nova Tv

Kad je riječ o protivnici, otkriva da nema boljeg suparnika od Mihaele.

- Nije nimalo lako ići u posljednju borbu u Survivoru, to je kruna igre. Trema je prisutna, nervoza je tu, leptirići su u trbuhu, ali sve su to pozitivne emocije koje volim - otkrit će Mihaela te dodati da nema nimalo lagan zadatak u borbi protiv Luke.

Foto: Nova Tv

Iz crvenog tima, snage u finalu odmjerit će finalisti Tijana i Stefan. Tijana će se tako osvrnuti na jednoglasan odabir porote, kazavši kako je veoma iznenađena što je dobila toliku podršku.

- Mislim da ne postoji recept kojim se dolazi do finala. Budućim kandidatima bih poručila da budu svoji - reći će Tijana dok čeka posljednji okršaj na poligonu.

Foto: Nova Tv

Priča ovogodišnjih finalista – Luke, Mihaele, Tijane i Stefana – inspirirala je sve, zato će na poligonu na kojem će odigrati svoju posljednju igru u Survivoru oni dati sve od sebe, pokazati svoju izdržljivost, nakon gladi, kiše, sunca, komaraca, boli, ozljeda, ali i prijateljstva, a možda i ljubavi.

Foto: Nova Tv

Ispred finalista su tri poligona koja moraju savladati. Titulu pobjednika i novčanu nagradu osvojit će onaj natjecatelji koji prvi dostigne dva boda, a kako će se odvijati napeta igra za pobjedu u 'Survivoru' ne propustite pogledati u večerašnjoj epizodi!