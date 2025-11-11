Finalna sezona: Tvorci serije Stranger Things otkrili koji je ključ planetarnog uspjeha

Deset godina nakon početka, serija Stranger Things ulazi u svoje posljednje poglavlje. Na premijeri pete sezone u Los Angelesu, tvorci Matt i Ross Duffer priznali su da im je teško oprostiti se s projektom koji je promijenio njihove živote.

Ross Duffer istaknuo je da je tajna uspjeha u glumačkoj ekipi, koja je s vremenom postala prava obitelj.

- Ljudi se povezuju s likovima jer osjećaju iskrenost glumaca. Oni su dobri ljudi i to se vidi u svakoj sceni - rekao je. Matt je dodao da su “djeca koja više nisu djeca” odrasla zajedno i da je njihova stvarna povezanost prenesena i na ekran.

Također navodi da je ključ uspjeha to što su glumci međusobno jako bliski te da su u ovom projektu pola njihovih života.

Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Finalna sezona, najavili su, bit će najveća i najintenzivnija do sada, ali ostaje vjerna korijenima – prijateljstvu i borbi protiv tame u Hawkinsu. Likovi su ponovno ujedinjeni i spremni suočiti se s Vecnom u završnoj borbi koja će odlučiti sudbinu njihova svijeta.

Pisanje scenarija za petu sezonu započelo je 2. kolovoza 2022., a dana 6. studenog 2022. objavljeno je da će se prva epizoda nositi naslov "Prvo poglavlje: Puzanje."

Foto: YouTube/screenshot

Seriji se pridružuju novi glumci: Nell Fisher, Jake Conelly, Alex Breaux i Linda Hamilton, a završit će simbolično: Volume 1 izlazi 26. studenoga, Volume 2 na Božić, a veliko finale 31. prosinca. Publika tako dobiva priliku oprostiti se od priče koja je desetljeće spajala generacije – i podsjetila nas koliko su pravo prijateljstvo i zajedništvo važni, čak i kad svijet krene naopako.