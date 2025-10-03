Obavijesti

Fitness trenerica iz 'Života na vagi' uskočila je u minijaturne kupaće gaćice: 'Živa vatra si'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Fitness trenerica iz 'Života na vagi' uskočila je u minijaturne kupaće gaćice: 'Živa vatra si'
Foto: Instagram

Mirna Čužić podijelila je atraktivnu fotografiju na društvenim mrežama, a komplimenti su se samo nizali

Mirna Čužić zagrijala je društvene mreže. Fitness trenerica iz 'Života na Vagi' na svojem Instagram profilu pohvalila se fotografijom na kojoj je istaknula svoju zavidnu figuru, pozirajući u minijaturnom bikiniju i sivoj širokoj majici.  Uz to pratiteljima je poslala i važnu poruku. 

- Mislim da se nikad neću prestati diviti moru, veseliti vjetru i sportovima koje nosi sa sobom. Uzbuđenje koje raste kad adrenalin skoči i kad poletiš/pojuriš u daljinu…I onda čitanje knjige. I još ako je tema iz psihologije - započela je Mirna. 

- Zahvalna sam sto živim blizu mora i ne bih to nikad mijenjala. Nadam se da i vi nađete nešto svoje u danu. Neko veselje koje vas ispuni i zatitra vam srce svaki put. Kao da to radite prvi put…Bilo to pjevanje, crtanje, pisanje, igra s djecom ili neki sport ili nešto drugo, samo vaše. Važno je da imaš u životu ono nešto svoje od čega ti zaigra srce - nastavila je Čužić, dok su se u komentarima nizali brojni komplimenti. 

'Vi ste predivna žena', Najbolja trenerica',  'Živa vatra, ne bih te mogao pratiti', 'Bravooooooo...Prezgodna ste žena', 'Super', 'Ma carica. Svaka čast. Koliko vježbe...Pravilna ishrana...Skidam kapu', pisali su joj obožavatelji. 

Ranije je na svojim društvenim mrežama otkrila da se već niz godina bori s Hashimotom, bolešću štitne žlijezde, a progovorila je i s kojim nedoumicama se tada susretala.

- Kako smršaviti ako imaš Hashimoto ili hipotireozu? - Pitanje koje sam si i ja postavila davne 2015. (slika 2) kad sam saznala što je Hashimoto i na svojoj kozi osjetila kako je dobiti 10kg u dva mjeseca uz 2 treninga dnevno i prehranu za koju sam smatrala ispravno - započela je Mirna tada. 

- Nema puno slika iz tog doba jer…Bilo me sram slikati se. No, nakon puno pokušaja i pogrešaka, učenja, analiziranja simptoma i profesionalnog razvoja kako trenerice - došla sam sebi. Iznutra i izvana - priznala je Čužić. 

- Postoji RJEŠENJE. Samo je bitno znati što raditi, a što ne, i imati vodstvo barem na početku dok ne naučiš po kojim principima sada tvoje tijelo funkcionira - zaključila je fitness trenerica.

Podsjetimo, Mirna se javnosti prvi put predstavila kao nova trenerica u popularnom showu u jesen 2023. godine.

Foto: RTL

