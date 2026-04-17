Fluentes za 24sata: 'Radimo stvarne poslove, obitelj nam je svima uvijek na prvom mjestu'

Grupa Fluentes na domaćoj je glazbenoj sceni od 2004. godine, a pod vodstvom autora i frontmena Gorana Boškovića objavili su brojne pjesme koje su zaživjele u eteru. Tijekom karijere surađivali su s poznatim kolegama, dobili su brojna priznanja te se večeras vraćaju na pozornicu Zagrebačkog festivala. Uoči nastupa u intervjuu za 24sata osvrnuli su se na izazove u karijeri, prisjetili su se zanimljivih anegdota te su otkrili planove za budućnost.

- Izazova je bilo puno i još uvijek smo u izazovnom periodu naše karijere. Bez izazova nema napretka. No, vjerojatno najveći izazov je bila pandemija kada smo kreativno stali. Srećom, imali smo snimljen drugi album i to vrijeme pregurali izbacujući pjesmu po pjesmu - komentirali su. Kažu kako su im najljepši nastupi bili na početku karijere kada su jako puno svirali pjesme koje tada nitko još nije čuo.

- Ljudi su bili oduševljeni pjesmama i nama su njihove reakcije bile smjernice koju pjesmu iduću snimiti. Posebno se sjećamo koncerta u Saxu kada smo pred publikom izveli pjesmu "Putnici" koju do tada još nikada nismo izveli. Kada je koncert završio publika je vikala: "Putnici, Putnici!" tražeći da ju još jednom izvedemo. To je bio poseban osjećaj - kažu iz benda. Osvrnuli su se i na pjesmu s kojom se vraćaju na Zagrebački festival.

- Pjesma "Bezuvjetno" nastala je na jednoj našoj svirci u Đakovu kada je Goran počeo improvizirati. Cijeli bend se uključio i netko iz publike je snimio to i poslao nam snimku na viber. Nitko tu pjesmu u bendu nije shvaćao ozbiljno jer je imala latino prizvuk – ta melodija strofe ima nešto šlagerski u sebi. Godinama kasnije Goran je došao na probu s gotovom pjesmom koja je nastala iz te improvizacije, probali smo ju svirati i vidjeli da tu nešto ima. Kasnije ju je naš producent Željko Nikolin dodatno uobličio i nastala je pjesma s kojom se predstavljamo na festivalu. Posebna je zbog neobičnog spoja stilova koji se miješaju u njoj – svaki idući dio pjesme je neočekivan i potpuno drugačiji od onog prethodnog, a opet sve čini logičnu i dobru cjelinu - kažu glazbenici. Trenutačno rade na novom EP-u, koji je zapravo druga polovica albuma. Prethodni EP "Treći korak" objavili su u studenome prošle godine, a do kraja ove godine planiraju završiti cjelinu. Otkrili su i kako vide Fluentes za pet godina.

- Kratkoročni ciljevi su treći album i koncerti, dugoročni ciljevi su sedmi album i koncerti. Fluentes za 5 godina nadamo se neće biti puno drugačiji – jer smo prizemljeni, obični ljudi koji uživaju u glazbi i stvaranju glazbe. Ono što će biti drugačiji su pjesme. Svaka nova je izazov. Svaka nova je radost. Svaka nova je naša – iz naših srca i glava. Uživamo u organskoj, ljudskoj glazbi i to je nešto što će biti isto i za 5 i za 10 i za 50 godina - ispričali su. Osvrnuli su se i na činjenicu kako balansiraju bendovski život s privatnim obavezama.

- Lako. Obitelj je na prvom mjestu svakome od nas. Radimo stvarne poslove koji nam osiguravaju egzistenciju i omogućavaju da nam je glazba ljubav a ne posao. Sve ima svoje mjesto, svoj red i smisao. Ne opterećujemo se nebitnim - zaključuju. Ispričali su nam na kraju i kako funkcioniraju kao tim unutar benda.

- Pa i tu su stvari dosta dobro posložene – Goran je onaj koji piše pjesme i odlučuje i predlaže idući korak. No oko svake se stvari zajednički dogovorimo jer da bi nešto bilo moguće svi moramo pristati na to. Tako zapravo biramo pjesme koje idu na album, biramo covere koje ćemo svirati, na koji festival ćemo se prijaviti i sve drugo bitno za nas. Sve u svemu, funkcioniramo kao mala obitelj - kažu članovi grupe Fluentes.