Folk pjevačica spiskala 73.000 kuna na ljetovanje: Nije joj žao

Srpska pjevačica Nataša Bekvalac (38) posljednjih se nekoliko dana na društvenim mrežama hvali fotografijama s odmora u Grčkoj. Pjevačica je zajedno sa svojim prijateljima smještena na otoku Mykonos gdje uživa u čarima prirode.

Foto: Instagram

- Atmosfera pred mojim bankrotom - napisala je pjevačica u opisu jedne od objava. Bekvalac je priznala kako kako ne zna raspolagati novcem, a srpski mediji pišu da je pjevačica za odmor u Grčkoj 'spiskala' čak 10.000 eura, točnije oko 73 tisuće kuna.

- Nataša je u prethodnom periodu mnogo radila što na novim pjesmama i spotovima, što na nastupima. Zato je odlučila ljetovati na Mykonosu i to u vili koja joj pruža sav luksuz. Osim što je bila smještena na plaži, apartman pjevačice bio je luksuzan i imao je dvorište sa bazenom. Kako je ljetovala sa prijateljima, počastila ih je svaki put kada se za to ukazala prilika. Na plaži je cijelo vrijeme uživala u najskupljim koktelima, koje prave svjetski poznati barmeni, a koji upravo zbog toga dođu više od 50 eura. Da ne govorimo o ručkovima i večerama u najskupljim restoranima - izjavio je izvor blizak Nataši za Blic.

Foto: Instagram

- I ona je šokirana koliko je potrošila, ali joj nije žao. Rekla mi je da je oko 10.000 eura spiskala samo na smještaj, prijevoz i uživanje. Zapravo ona je u kešu ponijela malo novaca baš zato što je svjesna da uvijek potroši sve što ima u novčaniku, ali je onda prešla na karticu. I njoj je smiješno kada priča o tome. S druge strane, velika je hedonistica i kada uživa, voli da to bude potpuno. Ova destinacija je inače malo skuplja, pa je lako dosegla taj iznos - zaključio je izvor.

Inače, pjevačica iza sebe ima teško razdoblje. Sredinom travnja prošle godine, prijavila je bivšeg supruga Luku Lazukića (38) za fizički napad u stanu u Beogradu u kojem su zajedno živjeli. Ipak, Luka to nasilje nije htio priznati.

Foto: Instagram

- Nataša je osmislila kako da me lažno optuži da bih u javnosti bio označen kao nasilnik. Motiv za ovo je novac. Nataša je ranije bila sklona samoozljeđivanju, ali sam ja takvo stanje pripisivao postporođajnoj depresiji. Sve sam joj tolerirao, gledao sam na to kao na njene hirove. Kobnog jutra, ja sam bio napadnut , nisam je udario, već sam je samo odmaknuo od sebe. Branio sam se jer me je izbezumljena udarala šakama po rukama. Bazdjela je na alkohol, a imam saznanja da je koristila narkotike - ispričao je Lazukić na suđenju prošle godine.