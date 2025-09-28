Obavijesti

PODRŠKA IZ CIJELE REGIJE

Folk zvijezda Viki Miljković je otkrila kako je Halid Bešlić...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
4
Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Viki Miljković je u kontaktu s legendarnim pjevačem, koji se već neko vrijeme nalazi na liječenju na odjelu onkologije

Folk zvijezda Viki Miljković (50) razveselila je publiku i obožavatelje Halida Bešlića (71) kad je tijekom nedavne emisije 'Pinkove zvezde' podijelila dobre vijesti o legendarnom pjevaču. Dok su kandidati izvodili njegove hitove, Viki je iskoristila trenutak da kaže ono što mnogi žele čuti.

ZAPLAKAO JE Šerif Konjević o zdravlju Halida i njegove supruge: 'I Sejda nije dobro, nek im Bog pomogne'
Šerif Konjević o zdravlju Halida i njegove supruge: 'I Sejda nije dobro, nek im Bog pomogne'

- Ljudi me stalno pitaju kako je Halid. On je moj veliki prijatelj i želim da ga srdačno pozdravim. U kontaktu smo, on se osjeća bolje i polako se oporavlja - rekla je Viki, a publika je njezine riječi nagradila gromoglasnim pljeskom.

Beograd: U Teatru Odeon održana je audicija za Pinkove zvezde
Beograd: U Teatru Odeon održana je audicija za Pinkove zvezde | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Halid je prije nekoliko tjedana hospitaliziran. Zbog liječenja je morao otkazati sve koncerte koji su bili planirani ovih dana, kako bi imao mir i izbjegao dodatni stres. Ipak, njegov veliki nastup u zagrebačkoj Areni u prosincu zasad ostaje na rasporedu.

Njegov menadžer Nedim Srnja potvrdio je ranije da je Halid prebačen u kliniku za onkološke pacijente, gdje prima terapiju i osjeća se bolje. Dodao je i kako glasine o tome da mu je stanje kritično nisu istinite.

Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe
Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Bešlić se i ranije suočavao sa zdravstvenim poteškoćama. Ugrađena su mu dva stenta, a već dugo živi i s dijabetesom. No obožavatelji vjeruju da će i ovoga puta iz svega izaći kao pobjednik.

Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe
Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe | Foto: Robert Anic/PIXSELL

