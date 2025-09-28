Folk zvijezda Viki Miljković je otkrila kako je Halid Bešlić...

Folk zvijezda Viki Miljković (50) razveselila je publiku i obožavatelje Halida Bešlića (71) kad je tijekom nedavne emisije 'Pinkove zvezde' podijelila dobre vijesti o legendarnom pjevaču. Dok su kandidati izvodili njegove hitove, Viki je iskoristila trenutak da kaže ono što mnogi žele čuti.

- Ljudi me stalno pitaju kako je Halid. On je moj veliki prijatelj i želim da ga srdačno pozdravim. U kontaktu smo, on se osjeća bolje i polako se oporavlja - rekla je Viki, a publika je njezine riječi nagradila gromoglasnim pljeskom.

Beograd: U Teatru Odeon održana je audicija za Pinkove zvezde | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Halid je prije nekoliko tjedana hospitaliziran. Zbog liječenja je morao otkazati sve koncerte koji su bili planirani ovih dana, kako bi imao mir i izbjegao dodatni stres. Ipak, njegov veliki nastup u zagrebačkoj Areni u prosincu zasad ostaje na rasporedu.

Njegov menadžer Nedim Srnja potvrdio je ranije da je Halid prebačen u kliniku za onkološke pacijente, gdje prima terapiju i osjeća se bolje. Dodao je i kako glasine o tome da mu je stanje kritično nisu istinite.

Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Bešlić se i ranije suočavao sa zdravstvenim poteškoćama. Ugrađena su mu dva stenta, a već dugo živi i s dijabetesom. No obožavatelji vjeruju da će i ovoga puta iz svega izaći kao pobjednik.

Na današnji dan ro?en je Halid Bešli?, najpoznatiji bosanski pjeva? narodne glazbe | Foto: Robert Anic/PIXSELL