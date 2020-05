Forić napušta posao zbog kojeg je 'zahladila' s Ivom Balaban...

Dragi prijatelji, kolege i svi citatelji koji ste od samog pocetka pratili uspjeh hrvatskog BURO-a, nakon uspjesnih 8 godina kormilarenja nad projektom koji je po mom skromnom misljenju itekako obiljezio domacu lifestyle scenu odlucila sam se posvetiti novim poslovnim projektima. Htjela bih iskoristi ovu priliku te zahvaliti svima onima koji su na bilo koji nacin doprinjeli nasem uspjehu! Ono sto me izuzetno veseli jest cinjenica da hrvatski BURO ostaje u sigurnim rukama tima koji je vec dio nase obitelji, i cinit ce najvecu lifestyle platformu u regiji BURO Adria, koja ce ukljucivati hrvatsku i srpsku verziju portala. Ovim putem zelim zazeljeti svu srecu i daljni uspjeh Miroslavi, Nenadu i Milanu! Xx Mirela

A post shared by Mirela Foric (@mirelaforic) on May 13, 2020 at 2:17am PDT