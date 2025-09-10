Fotke iz prošlosti rasplakale su Emu u 'Životu na vagi': Sama sebe ne mogu prepoznati...'

Sama sebe ne mogu prepoznati. Ne sjećam se kakav je bio osjećaj biti u tom tijelu, rekla je Ema (19) kroz suze kad je na treningu plavog tima u prošloj epizodi 'Života na vagi' ugledala svoje stare fotografije. U tih nekoliko trenutaka sabrale su se godine borbe, ali i snaga koju je pronašla otkad je zakoračila u RTL-ov show.

Uz nju je stajala trenerica Mirna.

- I za taj izgled se treba još malo više raditi - rekla je.

Foto: RTL

Umjesto da je obeshrabre, Emi su riječi trenerice bile dodatna motivacija.

- Dajem 100 posto od sebe, i to mi stvarno znači kad me Mirna pohvali - zaključila je kandidatkinja.

Najmlađa kandidatkinja devete sezone, studentica iz Špišić Bukovice, pred vagu je stala s 131,5 kilograma. Voditeljici Antoniji Blaće tad je na pitanje 'U najkritičnijoj fazi si se odlučila prijaviti?' bez oklijevanja odgovorila: 'Da'. Unatoč svemu, ostala je čvrsta i iskrena.

- Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednu divnu osobu skrivenu u oblinama - rekla je.

Foto: RTL

Još u osnovnoj školi često je bila meta zadirkivanja. Učenici su joj govorili da će 'pojesti svu djecu u razredu'. Takve riječi ostavile su traga, ali nisu je slomile. Najviše je brinu zdravstvene posljedice i pomisao da joj višak kilograma jednog dana može ugroziti zdravlje ili smanjiti šanse da postane majka.

- Sada je pravo vrijeme da promijenim život iz korijena - rekla je Ema.

Kao inspiraciju navodi Alinu Pantseyevu, bivšu pobjednicu 'Života na vagi' čija je životna priča i nevjerojatan gubitak kilograma oduševio brojne gledatelje. I sama želi jednog dana postati uzor drugima, pogotovo mladima koji se bore s istim problemima. Za sebe kaže da je zanimljiva, kreativna, druželjubiva i korektna prijateljica, a budućnost vidi hrabro i optimistično.

- Za pet godina vidim se kao zvijezda 'Života na vagi', putujem i dijelim savjete - poručila je mlada kandidatkinja.

Foto: RTL