EMOTIVNO U PLAVOM TIMU

Fotke iz prošlosti rasplakale su Emu u 'Životu na vagi': Sama sebe ne mogu prepoznati...'

Fotke iz prošlosti rasplakale su Emu u 'Životu na vagi': Sama sebe ne mogu prepoznati...'
Foto: RTL

U prošloj epizodi 'Života na vagi' najmlađu kandidatkinju devete sezone, Emu, svladale su emocije. Na treningu plavog tima pokazali su joj stare fotografije

Sama sebe ne mogu prepoznati. Ne sjećam se kakav je bio osjećaj biti u tom tijelu, rekla je Ema (19) kroz suze kad je na treningu plavog tima u prošloj epizodi 'Života na vagi' ugledala svoje stare fotografije. U tih nekoliko trenutaka sabrale su se godine borbe, ali i snaga koju je pronašla otkad je zakoračila u RTL-ov show.

Uz nju je stajala trenerica Mirna.

- I za taj izgled se treba još malo više raditi - rekla je.

Foto: RTL

Umjesto da je obeshrabre, Emi su riječi trenerice bile dodatna motivacija.

- Dajem 100 posto od sebe, i to mi stvarno znači kad me Mirna pohvali - zaključila je kandidatkinja.

Najmlađa kandidatkinja devete sezone, studentica iz Špišić Bukovice, pred vagu je stala s 131,5 kilograma. Voditeljici Antoniji Blaće tad je na pitanje 'U najkritičnijoj fazi si se odlučila prijaviti?' bez oklijevanja odgovorila: 'Da'. Unatoč svemu, ostala je čvrsta i iskrena.

- Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednu divnu osobu skrivenu u oblinama - rekla je.

Foto: RTL

Još u osnovnoj školi često je bila meta zadirkivanja. Učenici su joj govorili da će 'pojesti svu djecu u razredu'. Takve riječi ostavile su traga, ali nisu je slomile. Najviše je brinu zdravstvene posljedice i pomisao da joj višak kilograma jednog dana može ugroziti zdravlje ili smanjiti šanse da postane majka.

- Sada je pravo vrijeme da promijenim život iz korijena - rekla je Ema.

Kao inspiraciju navodi Alinu Pantseyevu, bivšu pobjednicu 'Života na vagi' čija je životna priča i nevjerojatan gubitak kilograma oduševio brojne gledatelje. I sama želi jednog dana postati uzor drugima,  pogotovo mladima koji se bore s istim problemima. Za sebe kaže da je zanimljiva, kreativna, druželjubiva i korektna prijateljica, a budućnost vidi hrabro i optimistično.

- Za pet godina vidim se kao zvijezda 'Života na vagi', putujem i dijelim savjete - poručila je mlada kandidatkinja.

Foto: RTL

