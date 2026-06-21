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DIGLE PRAŠINU

Fotke tjedna: Nauljena Knoll je 'zapalila' tribine, J.Lo širila noge, a Prija iznenadila Arenu

Vrući bikiniji, odvažne poze i veliki koncerti obilježili su protekli tjedan. Jedni su mamili poglede na tribinama i društvenim mrežama, drugi su rasplesali prepune dvorane, a treći iznenadili novim suradnjama i objavama o kojima se danima pričalo. Tko je zapalio atmosferu, tko je izazvao lavinu komentara, a tko oduševio publiku, pogledajte u galeriji.
Fotke tjedna: Nauljena Knoll je 'zapalila' tribine, J.Lo širila noge, a Prija iznenadila Arenu
Ivana Knoll zapalila je Dallas na utakmici Hrvatska - Engleska! U prozirnom korzetu na kockice i kratkim traper-hlačicama ponovno je privukla sve poglede. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Ivana Knoll zapalila je Dallas na utakmici Hrvatska - Engleska! U prozirnom korzetu na kockice i kratkim traper-hlačicama ponovno je privukla sve poglede. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 8

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