Fotke tjedna: Nauljena Knoll je 'zapalila' tribine, J.Lo širila noge, a Prija iznenadila Arenu

Vrući bikiniji, odvažne poze i veliki koncerti obilježili su protekli tjedan. Jedni su mamili poglede na tribinama i društvenim mrežama, drugi su rasplesali prepune dvorane, a treći iznenadili novim suradnjama i objavama o kojima se danima pričalo. Tko je zapalio atmosferu, tko je izazvao lavinu komentara, a tko oduševio publiku, pogledajte u galeriji.
Ivana Knoll zapalila je Dallas na utakmici Hrvatska - Engleska! U prozirnom korzetu na kockice i kratkim traper-hlačicama ponovno je privukla sve poglede.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ivana Knoll zapalila je Dallas na utakmici Hrvatska - Engleska! U prozirnom korzetu na kockice i kratkim traper-hlačicama ponovno je privukla sve poglede. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ivana Knoll zapalila je Dallas na utakmici Hrvatska - Engleska! U prozirnom korzetu na kockice i kratkim traper-hlačicama ponovno je privukla sve poglede.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Engleski navijači ostali su bez teksta, a neki su, prema dojmu s tribina, samo međusobno ponavljali: 'Bloody hell!' kad su je ugledali.
| Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Podršku 'vatrenima' dala je i Magdalena Keškić. Iako nije dostigla slavu kakvu uživa Ivana Knoll, na društvenim je mrežama prati 300.000 ljudi, koje ona časti atraktivnim fotografijama.
| Foto: Instagram
Tako je bilo i u srijedu, kad je uoči utakmice prvo pozirala u dresu, a kad je atmosfera dostigla vrhunac - tik prije utakmice - skinula se i ostala u minijaturnom bikiniju pa 'opalila' nekoliko fotografija za društvene mreže.
| Foto: Instagram
Renata Lovrinčević Buljan se na društvenim mrežama sjetila kako je sa svojom prijateljicom Žanamari uživala u ljetnim danima. Brčkale su se i smijale, a na sebi su imale minijaturne bikinije.
| Foto: Instagram
Nakon zagonetnih objava na društvenim mrežama kojima je potaknula brojna nagađanja, Maja Šuput otkrila je da je njezina nova glazbena suradnica Natalie Balmix. Zajedno su snimile pjesmu 'Nedovoljno lijep', koju najavljuju kao jedan od najiščekivanijih domaćih hitova ovog ljeta.
| Foto: Luka Čop
Mnogi su se pitali krije li se iza naslova poruka upućena njezinu bivšem dečku Šimi Elezu, no Maja Šuput odbacila je takva nagađanja i poručila da pjesma nema nikakvu skrivenu poruku.
| Foto: Luka Čop
Neke se stvari jednostavno ne mijenjaju, komentirali su pratitelji nakon što ih je glumica Sofia Vergara na društvenim mrežama podsjetila kako je izgledala u mladosti. Danas ima 53 godine, ali mnogi smatraju da je vrijeme za nju stalo.
| Foto: Instagram
Pjevačica Žanamari marljivo je trenirala kako bi svoju figuru za ljeto dovela do savršenstva. Sudeći prema fotografijama, to joj je i uspjelo. Privukla je pažnju žutim kompletićem koji je istaknuo njene atribute.
| Foto: Instagram
Na CMC Festivalu prošlog vikenda u Vodicama na istom su se mjestu našle naše dvije poznate dame: Lidija Bačić i Nives Celzijus. Lille je otkrila je kako joj je Nives jednom ispričala da su je neki zamijenili za nju, a nedavno se njoj dogodilo isto.
| Foto: Boris Ščitar
Nicole Artukovich, koja se 2024. udala za Liama Stewarta, sina legendarnog glazbenika Roda Stewarta, na društvenim je mrežama pokazala kako su ona i suprug navijali za Hrvatsku u Dallasu.
| Foto: Instagram
- Doživjeti gol na Svjetskom prvenstvu zajedno sa svojim Hrvatima bio je ostvarenje sna! Volim našu zemlju, volim naš ponos i volim naše dečke!! Najboljih 48 sati u Dallasu - napisala je Nicole na Instagramu. Da je bila na utakmici, pohvalila se i putem Instagram storyja, na kojem je otkrila i kako je pjevala Thompsonovu pjesmu 'Lijepa li si'.
| Foto: Instagram
Manekenka Brooks Nader već godinama privlači pozornost svojim golišavom fotografijama, a sada je ponovno uzburkala javnost u badiću. Budući da je dobila ulogu u novom Baywatchu, takvih fotografija uskoro će biti još...
| Foto: instagram
Regionalna zvijezda Aleksandra Prijović bila je posebna gošća na prvom od dva koncerta Jakova Jozinovića u petak u zagrebačkoj Areni.
| Foto: JURICA_CVITANIC
Velike vrućine su zahvatile cijelu Hrvatsku ovih dana, a Nives Celzijus je pokazala kako se ona pokušava rashladiti. Snimila se u kratkoj crnoj haljinici te poručila da iščekuje novu pjesmu...
| Foto: instagram
Pulska Arena u petak je ponovno ugostila Rickyja Martina, gotovo 30 godina nakon njegova prvog nastupa u tom gradu. Jedna od najvećih zvijezda latino popa vratila se pred hrvatsku publiku uz svoje bezvremenske hitove i produkcijski raskošan koncert koji je ispunio jednu od najljepših domaćih pozornica.
| Foto: Sasa Miljevic
Marija Bartulović u bikiniju je pokazala da i dalje održava liniju koju je izgradila u 'Životu na vagi'.
| Foto: Instagram
Talijanska novinarka prije mjesec dana rodila je sinčića Leonarda, a već se vratila 'na velika vrata'.
| Foto: Instagram
Objavljuje seksi fotke, pozira u bikiniju... A figura - kao da nije niti rodila.
| Foto: instagram
Pjevačica i glumica je pozirala ispred ogledala dok ju je njezin tim uređivao. No čini se kako se malo previše opustila. Zbog poze u kojoj je sjedila mnogi su joj poručili da je fotografija 'prevulgarna čak i za nju', a među komentarima našlo se i onih duhovitih. 'Izgleda kao ja na pregledu u 30. tjednu trudnoće', našalio se pratitelj.
| Foto: Instagram