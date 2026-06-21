Fotke tjedna: Nauljena Knoll je 'zapalila' tribine, J.Lo širila noge, a Prija iznenadila Arenu

- Doživjeti gol na Svjetskom prvenstvu zajedno sa svojim Hrvatima bio je ostvarenje sna! Volim našu zemlju, volim naš ponos i volim naše dečke!! Najboljih 48 sati u Dallasu - napisala je Nicole na Instagramu. Da je bila na utakmici, pohvalila se i putem Instagram storyja, na kojem je otkrila i kako je pjevala Thompsonovu pjesmu 'Lijepa li si'. | Foto: Instagram