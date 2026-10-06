Obavijesti

Galerija

Komentari 2
PAPRENI MERCHANDISE

FOTO A$AP Rocky stiže pred tisuće fanova u Zagrebu: Majice i po 150 eura, a Arena se puni...

Oko Arene su tijekom dana snimljeni brojni kamioni s opremom, dok se u dvorani već oko 19 sati okupilo mnoštvo obožavatelja. Oni koji žele ponijeti kući uspomenu na koncert morat će izdvojiti popriličnu svotu za službeni merchandise
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO A$AP Rocky stiže pred tisuće fanova u Zagrebu: Majice i po 150 eura, a Arena se puni...
A$AP Rocky večeras nastupa u zagrebačkoj Areni, a publika se polako puni uoči početka koncerta. Oko Arene su tijekom dana snimljeni brojni kamioni s opremom, dok se u dvorani već okupilo mnoštvo obožavatelja. Atmosferu dodatno podgrijava velika produkcija koja je spremna za večerašnji show. | Foto: Maša Mai Čigir/24sata
1/15
A$AP Rocky večeras nastupa u zagrebačkoj Areni, a publika se polako puni uoči početka koncerta. Oko Arene su tijekom dana snimljeni brojni kamioni s opremom, dok se u dvorani već okupilo mnoštvo obožavatelja. Atmosferu dodatno podgrijava velika produkcija koja je spremna za večerašnji show. | Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026