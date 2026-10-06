FOTO A$AP Rocky stiže pred tisuće fanova u Zagrebu: Majice i po 150 eura, a Arena se puni...

Oko Arene su tijekom dana snimljeni brojni kamioni s opremom, dok se u dvorani već oko 19 sati okupilo mnoštvo obožavatelja. Oni koji žele ponijeti kući uspomenu na koncert morat će izdvojiti popriličnu svotu za službeni merchandise
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A$AP Rocky večeras nastupa u zagrebačkoj Areni, a publika se polako puni uoči početka koncerta. Oko Arene su tijekom dana snimljeni brojni kamioni s opremom, dok se u dvorani već okupilo mnoštvo obožavatelja. Atmosferu dodatno podgrijava velika produkcija koja je spremna za večerašnji show.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
A$AP Rocky večeras nastupa u zagrebačkoj Areni, a publika se polako puni uoči početka koncerta. Oko Arene su tijekom dana snimljeni brojni kamioni s opremom, dok se u dvorani već okupilo mnoštvo obožavatelja. Atmosferu dodatno podgrijava velika produkcija koja je spremna za večerašnji show.
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Foto: Maša Mai Čigir/24sata
A$AP Rocky večeras nastupa u zagrebačkoj Areni, a publika se polako puni uoči početka koncerta. Oko Arene su tijekom dana snimljeni brojni kamioni s opremom, dok se u dvorani već okupilo mnoštvo obožavatelja. Atmosferu dodatno podgrijava velika produkcija koja je spremna za večerašnji show.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Posjetitelje na ulazu čekaju i pravila oko torbi – u Arenu je dopušten unos torbica veličine najviše A4 papira. Fanovi koji žele ponijeti kući uspomenu na koncert morat će izdvojiti popriličnu svotu za službeni merchandise. Majice stoje čak 150 eura, dok su kape 50 eura.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Publika koja se večeras okupila u Areni uglavnom je vrlo mlada, a mnogi su za koncert stigli u ležernim i urbanim kombinacijama. Među posjetiteljima pažnju je privukao i jedan zanimljiv obožavatelj – muškarac u crnoj majici bez rukava, maski preko lica i maskirnim hlačama, koji je fotografiran dok je prolazio hodnikom Arene.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Ni cijene hrane i pića u Areni nisu baš za svačiji džep. Pivo od pola litre stoji šest eura, čaša vina također šest, dok se žestoka pića kreću od pet do devet eura, ovisno o piću i količini. Za bezalkoholna pića treba izdvojiti između pet i šest eura, a hot dog stoji šest eura.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Zanimljiv je i sustav čaša – kaucija za čašu iznosi jedan euro, a višekratna čaša može se vratiti na bilo kojem šanku uz predočenje kupona. Oni koji ogladne mogu birati između malih kokica za pet, velikih za sedam eura ili hot doga za šest eura.
| Foto: Maša Mai Čigir/24sata
Sudeći prema gužvama, tisuće fanova spremno je večeras izdvojiti i za koncert i za sve što ga prati.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
Foto Maša Mai Čigir/24sata
A$AP Rocky, pravim imenom Rakim Mayers, jedan je od najpoznatijih američkih repera i član kolektiva A$AP Mob. Na glazbenoj sceni probio se početkom 2010-ih, a među njegove najpoznatije hitove ubrajaju se 'Praise the Lord (Da Shine)', 'L$D' i 'Fkin' Problems'.
| Foto: Andrew Kelly/REUTERS
Osim glazbe, poznat je i po vezi s pjevačicom Rihannom, s kojom ima troje djece, a zagrebački koncert dio je njegove aktualne turneje.
| Foto: Daniel Cole
Foto Daniel Cole
Foto Aude Guerrucci