FOTO A$AP Rocky stiže pred tisuće fanova u Zagrebu: Majice i po 150 eura, a Arena se puni...

Publika koja se večeras okupila u Areni uglavnom je vrlo mlada, a mnogi su za koncert stigli u ležernim i urbanim kombinacijama. Među posjetiteljima pažnju je privukao i jedan zanimljiv obožavatelj – muškarac u crnoj majici bez rukava, maski preko lica i maskirnim hlačama, koji je fotografiran dok je prolazio hodnikom Arene. | Foto: Maša Mai Čigir/24sata