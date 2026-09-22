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BILI SU VELIKI HIT

FOTO 'ALF' je na male ekrane stigao prije 40 godina: Glumce su pratile tragične sudbine...

TV serija "ALF" premijerno je prikazana 22. rujna 1986. godine na NBC-u, a brzo je osvojila publiku svojim neobičnim humorom i simpatičnim glavnim junakom. Naslov je akronim izraza Alien Life Form ("izvanzemaljski oblik života"), a radnja prati obitelj Tanner čiji se svakodnevni život potpuno mijenja kada se u njihovu garažu svemirskim brodom sruši Gordon Shumway, izvanzemaljac s planeta Melmac poznatiji kao ALF. Umjesto prolaznog gosta, ALF postaje dio obitelji, a njegovi pokušaji prilagodbe životu na Zemlji izvor su brojnih komičnih situacija.
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Alf (1986)
I desetljećima nakon završetka prikazivanja, "ALF" je mnogima ostao jedna od omiljenih TV komedija te serija koje se mnogi gledatelji i danas rado prisjećaju. Sudbine brojnih članova glumačke ekipe nakon završetka serije bile su tragične. U galeriji pogledajte tko je sve bio dio obitelji Tanner. | Foto: Rights Managed
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I desetljećima nakon završetka prikazivanja, "ALF" je mnogima ostao jedna od omiljenih TV komedija te serija koje se mnogi gledatelji i danas rado prisjećaju. Sudbine brojnih članova glumačke ekipe nakon završetka serije bile su tragične. U galeriji pogledajte tko je sve bio dio obitelji Tanner. | Foto: Rights Managed
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