FOTO 'ALF' je na male ekrane stigao prije 40 godina: Glumce su pratile tragične sudbine...

Max Wright ostao je najpoznatiji po ulozi Willieja Tannera, glave obitelji Tanner koja je svoj dom neočekivano podijelila s čupavim izvanzemaljcem ALF-om. Tijekom četiri sezone upravo je Willie često bio taj koji je zabrinuto razmišljao o tome što bi se moglo dogoditi kada bi ostatak svijeta otkrio njihova neobičnog gosta. Wrightov komičarski talent i izražajnost bili su važan dio šarma serije, čak i u trenucima kada ALF nije bio u središtu radnje. No prije televizijske slave Wright je već imao bogatu kazališnu karijeru. | Foto: IMDB/screenshot