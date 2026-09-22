FOTO 'ALF' je na male ekrane stigao prije 40 godina: Glumce su pratile tragične sudbine...

TV serija "ALF" premijerno je prikazana 22. rujna 1986. godine na NBC-u, a brzo je osvojila publiku svojim neobičnim humorom i simpatičnim glavnim junakom. Naslov je akronim izraza Alien Life Form ("izvanzemaljski oblik života"), a radnja prati obitelj Tanner čiji se svakodnevni život potpuno mijenja kada se u njihovu garažu svemirskim brodom sruši Gordon Shumway, izvanzemaljac s planeta Melmac poznatiji kao ALF. Umjesto prolaznog gosta, ALF postaje dio obitelji, a njegovi pokušaji prilagodbe životu na Zemlji izvor su brojnih komičnih situacija.
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I desetljećima nakon završetka prikazivanja, "ALF" je mnogima ostao jedna od omiljenih TV komedija te serija koje se mnogi gledatelji i danas rado prisjećaju. Sudbine brojnih članova glumačke ekipe nakon završetka serije bile su tragične. U galeriji pogledajte tko je sve bio dio obitelji Tanner.
| Foto: Rights Managed
I desetljećima nakon završetka prikazivanja, "ALF" je mnogima ostao jedna od omiljenih TV komedija te serija koje se mnogi gledatelji i danas rado prisjećaju. Sudbine brojnih članova glumačke ekipe nakon završetka serije bile su tragične. U galeriji pogledajte tko je sve bio dio obitelji Tanner. |
Foto: Rights Managed
I desetljećima nakon završetka prikazivanja, "ALF" je mnogima ostao jedna od omiljenih TV komedija te serija koje se mnogi gledatelji i danas rado prisjećaju. Sudbine brojnih članova glumačke ekipe nakon završetka serije bile su tragične. U galeriji pogledajte tko je sve bio dio obitelji Tanner.
| Foto: Rights Managed
Max Wright ostao je najpoznatiji po ulozi Willieja Tannera, glave obitelji Tanner koja je svoj dom neočekivano podijelila s čupavim izvanzemaljcem ALF-om. Tijekom četiri sezone upravo je Willie često bio taj koji je zabrinuto razmišljao o tome što bi se moglo dogoditi kada bi ostatak svijeta otkrio njihova neobičnog gosta. Wrightov komičarski talent i izražajnost bili su važan dio šarma serije, čak i u trenucima kada ALF nije bio u središtu radnje. No prije televizijske slave Wright je već imao bogatu kazališnu karijeru.
| Foto: IMDB/screenshot
Nakon prelaska pred kamere Wright je postao čest gost u televizijskim serijama, a pojavio se i u zapaženim filmovima "All That Jazz" iz 1979. i "Reds" iz 1981. godine. Prvu stalnu televizijsku ulogu ostvario je uz Dabneyja Colemana u seriji "Buffalo Bill," nakon čega je glumio i u kratkotrajnoj seriji Misfits of Science. Poslije završetka "ALF-a" nastavio je raditi na televiziji i filmu. Glumio je u sitcomu "Dudley" s Dudleyjem Mooreom, a gledatelji serije "Prijatelji" mogli su ga vidjeti kao Terryja, upravitelja kafića Central Perk.
| Foto: IMDB
Wrightu je 1995. godine dijagnosticiran limfom, nakon čega je bolest ušla u remisiju. Unatoč zdravstvenim poteškoćama još je godinama nastavio glumiti, premda se s vremenom sve više povlačio iz javnosti. Preminuo je 2019. godine u dobi od 75 godina, nakon dugogodišnje borbe s bolešću.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Foto Profimedia
Anne Schedeen u seriji "ALF" glumila je Kate Tanner, majku obitelji koja nije imala mnogo strpljenja za ALF-ove nestašluke, ali ga je uvijek štitila kada bi se našao u nevolji. Karijeru je započela u kazalištu, a prije "ALF-a" pojavila se u serijama "Emergency!", "Three’s Company" i "Paper Dolls" te filmu "Embryo". Upravo joj je uloga Kate Tanner donijela najveću popularnost.
| Foto: Facebook
Nakon završetka "ALF-a" Schedeen je ostvarila još nekoliko televizijskih uloga, među kojima su nastupi u filmu o Perryju Masonu i seriji "Judging Amy", a potom se uglavnom povukla iz glume. Preminula je ove godine u dobi od 77 godina, a iza nje su ostali suprug Christopher Barrett i njihova kći Taylor.
| Foto: Profimedia
Andrea Elson u seriji "ALF" glumila je Lynn Tanner, najstarije dijete i jedinu kćer obitelji Tanner, koja je često bila ALF-ova prijateljica i osoba od povjerenja. Karijeru je započela kao dječja glumica i model, a prije "ALF-a" zapaženu ulogu ostvarila je u seriji "Whiz Kids". Ulogu Lynn dobila je 1986. godine i upravo je ona postala najpoznatija uloga njezine karijere.
| Foto: YouTube
Nakon završetka "ALF-a" Elson je nastavila povremeno glumiti te se pojavila u serijama "Who’s the Boss?", "Bračne vode", "Mad About You" i "Step by Step". Nakon kratkog angažmana u sapunici "The Young and the Restless" 1998. povukla se iz glume. Godine 1993. udala se za Scotta Hoppera, nekadašnjeg člana produkcijske ekipe "ALF-a", s kojim ima dvoje djece, a obitelj danas živi daleko od Hollywooda.
| Foto: Instagram
Benji Gregory u seriji "ALF" glumio je Briana Tannera, najmlađeg člana obitelji sve do dolaska Erica u trećoj sezoni. Pred kamerama je bio od najranijeg djetinjstva, a prije "ALF-a" pojavljivao se u serijama "The A-Team", "T.J. Hooker" i "Punky Brewster". Uloga Briana bila je njegova jedina stalna televizijska uloga, a nakon završetka serije ostvario je još nekoliko manjih angažmana prije nego što se 1993. povukao iz glume.
| Foto: YouTube
Foto TBM
Gregory se 2003. pridružio američkoj mornarici, iz koje je dvije godine poslije otpušten iz zdravstvenih razloga. U kasnijim godinama uglavnom se držao podalje od javnosti, iako je govorio kako još uvijek prima pisma obožavatelja "ALF-a". U lipnju 2024. Gregory i njegov pas Hans pronađeni su mrtvi u automobilu u Arizoni. Prema nalazu sudskog medicinskog vještaka, 46-godišnji Gregory preminuo je od posljedica izloženosti velikoj vrućini, uz cirozu jetre kao povezano zdravstveno stanje, a smrt je proglašena nesretnim slučajem.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Liz Sheridan je u seriji "ALF" glumila Raquel Ochmonek, znatiželjnu susjedu Tannerovih koja je često bila nadomak otkrivanja njihova izvanzemaljskog gosta. Karijeru je započela 50-ih kao plesačica i pjevačica, a poslije se posvetila kazalištu, filmu i televiziji. U "ALF-u" se pojavila u 34 epizode, a nakon završetka serije ostvarila je svoju drugu najpoznatiju ulogu, Helen Seinfeld, Jerryjevu majku u hit-seriji "Seinfeld".
| Foto: YouTube
Sheridan je i poslije nastavila povremeno glumiti, pojavljujući se u serijama "Complete Savages" i "Numb3rs", dok je posljednju televizijsku ulogu ostvarila 2007. kada je posudila glas u animiranoj seriji "American Dad!". Preminula je 2022. godine u dobi od 93 godine.
| Foto: YouTube
John LaMotta je utjelovio Trevora Ochmoneka, mrzovoljnog i temperamentnog susjeda obitelji Tanner. Glumačku karijeru započeo je početkom 70-ih manjim filmskim i televizijskim ulogama, a prije "ALF-a" pojavio se u serijama "Baretta", "Barney Miller" i "Hill Street Blues" te filmovima "Revenge of the Ninja" i "American Ninja". Zanimljivo je da LaMotta kasnije nije skrivao kako nije imao lijepo mišljenje o "ALF-u", nazivajući ga najgorim poslom koji je radio.
| Foto: YouTube
Nakon završetka "ALF-a" nastavio je glumiti na filmu i televiziji. U prvoj sezoni serije "Hitna služba" imao je ponavljajuću ulogu Ivana Gregora, a pojavio se i u popularnim serijama "The Nanny", "Frasier" i "Northern Exposure". LaMotta, koji je bio nećak poznatog boksača Jakea LaMotte, preminuo je 2014. godine u dobi od 75 godina.
| Foto: YouTube
Paul Fusco, zajedno s Tomom Patchettom, osmislio je "ALF-a", a simpatičnom izvanzemaljcu posudio je glas u svim epizodama serije. Nakon velikog uspjeha originalne serije nastavio je razvijati lik kroz projekte "ALF Tales" i "Project: ALF". Fusco je tijekom godina sudjelovao i u brojnim drugim televizijskim i filmskim projektima, među kojima su "The Simpson"s, "Mr. Robot" i "Young Sheldon". Od 1978. u braku je s Lindom Fusco, s kojom ima jedno dijete.
| Foto: Rights Managed
Foto IFA Film
Foto IFA Film
Foto Rights Managed