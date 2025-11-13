FOTO Alka Vuica uživala na modnoj reviji, a svima je za oko zapela njena nova frizura

Prvi red na modnoj reviji, u srijedu, u raskošnom prostoru Muzeja grada Zagreba, rame uz rame, sjedili su gospodin Jakov Kitarović i nekadašnja misica Maja Cvjetković.

Svaki u svom filmu, pristojno su se pozdravili i izmijenili nekoliko riječi, kako to pristojnost nalaže. Čim su prvi modeli počeli izlaziti na pistu i kreacije brenda Duchess zablistale u prvom planu, gospodin Jakov, suprug nekadašnje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, i gospođa Cvjetković s jednakim su žarom pratili što je sve Snježana Schillinger sa svojim timom pripremila za sljedeću sezonu.

Gospodin Kitarović, na iznenađenje mnogih, pažljivo je pratio kreacije koje su ga dovoljno zaintrigirale da je barem desetak puta mobitelom fotografirao kreacije koje su ga se dojmile. Bivša misica je pak nježno šaputala na uho svoje komentare novom odabraniku kojega je ponosno upoznavala s prijateljima i poznanicima. Riječ je o samozatajnom bankaru Muratu Noahu.

Foto: Marko lukunic/PIXSELL

On nije krio koliko ga je opčinila rođena Šibenčanka pa su izmjenjivali nježnosti gotovo cijele večeri. Večer modnih noviteta nije propustila ni Antea Kodžoman plijeneći pozornost u dugoj bijeloj haljini s vrlo konkretnim prorezom u kojemu se nije libila pokazati vitku figuru, a družila se s prijateljicom Petrom Marojom, koju televizijska publika pamti po nekoliko uloga u hrvatskim TV novelama i povremenim angažmanima u modnim kampanjama.

Svoj osebujni modni stil prošetala je i Alka Vuica u odvažnoj nijansi boje ciklame, uz koju je kombinirala hlače leopard uzorka. Baš kao i društveni kroničar Neven Ciganović koji je otkopčao i koji gumb viška u košulji leopard uzorka ponosno pokazujući rezultate ustrajnog rada u teretani.

Leonarda Boban, uvijek elegantna s detaljem modnog iznenađenja, pažljivo je pratila svaki šav na novitetima Duchess kolekcije u društvu dviju starijih kćeri pa je mjerkala haljine na preklop koje se možda sljedećih mjeseci nađu i u njezinu ormaru. Dok joj suprug muku muči sa zbivanjima u Dinamu, Leonarda srijedu navečer radije provodi u žiži modnih zbivanja. Baš kao i Mia Dimšić, koja se ogrnula kaputom Duchess.

storyeditor/2025-11-13/PXL_121125_141802858.jpg | Foto: Marko lukunic/PIXSELL

Ali zvijezda večeri ipak je stigla na kraju večeri i zabljesnula. Žena koja stoji iza cijelog projekta, Snježana Schillinger, u šljokastoj dugoj haljini i srebrnim štiklama od 15 centimetara zaslužila je gromoglasni pljesak oduševljene publike pa je u maniri prave profesionalke i ona s dizajnerom Tinom Brišarom prošetala sa svim manekenkama đir po pisti. Slavlje se oduljilo do sitnih noćnih sati uz spektakularnu tortu, zanimljive koktele i probrano društvo.