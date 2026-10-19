Obavijesti

Galerija

Komentari 1
VICTORIA'S SECRET

FOTO Anđelice na okupu! Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja...

Modeli, odnosno 'anđelice' su i ove godine priredile nevjerojatan show. Revija donjeg rublja 'Victoria's Secret' održala se u Kaliforniji, a među modelima su sestre Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Victoria's Secret fashion show
Foto Mario Anzuoni
1/90
Foto: Mario Anzuoni
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026