FOTO Anja Šovagović Despot predstavila svoj roman, na promociju je stigla i Severina

Roman donosi novu perspektivu na lik barunice Castelli, dajući joj priliku da nakon više od stotinu godina progovori vlastitim glasom. Na promociji su bili Severina, Josip i Lana Radeljak...
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U Dvorani Jure Petričevića u Zagrebu večeras je predstavljen prvi roman glumice Anje Šovagović Despot, „Ja, barunica Castelli“. Riječ je o djelu koje se vraća jednom od najpoznatijih ženskih likova hrvatske književnosti – barunici Castelli iz Krležinih „Glembajevih“.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
U Dvorani Jure Petričevića u Zagrebu večeras je predstavljen prvi roman glumice Anje Šovagović Despot, „Ja, barunica Castelli“. Riječ je o djelu koje se vraća jednom od najpoznatijih ženskih likova hrvatske književnosti – barunici Castelli iz Krležinih „Glembajevih“. |
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
U Dvorani Jure Petričevića u Zagrebu večeras je predstavljen prvi roman glumice Anje Šovagović Despot, „Ja, barunica Castelli“. Riječ je o djelu koje se vraća jednom od najpoznatijih ženskih likova hrvatske književnosti – barunici Castelli iz Krležinih „Glembajevih“.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Na predstavljanju je bila Severina.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
U publici je bio i Josip Radeljak s kćeri Lanom.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Kamere su 'ulovile' i Gorana Jandrokovića.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Dijelove iz knjige čitala je Nataša Janjić.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Roman donosi novu perspektivu na lik barunice Castelli, dajući joj priliku da nakon više od stotinu godina progovori vlastitim glasom i ispriča svoju stranu priče. Upravo je pitanje njezina karaktera, sudbine i položaja u Krležinu djelu bilo jedno od polazišta autorice.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL