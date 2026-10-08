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FOTO Anja Šovagović Despot predstavila svoj roman, na promociju je stigla i Severina

Roman donosi novu perspektivu na lik barunice Castelli, dajući joj priliku da nakon više od stotinu godina progovori vlastitim glasom. Na promociji su bili Severina, Josip i Lana Radeljak...
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Zagreb: Promocija knjige Anje Šovagović Despot "Ja, barunica Castelli"
U Dvorani Jure Petričevića u Zagrebu večeras je predstavljen prvi roman glumice Anje Šovagović Despot, „Ja, barunica Castelli“. Riječ je o djelu koje se vraća jednom od najpoznatijih ženskih likova hrvatske književnosti – barunici Castelli iz Krležinih „Glembajevih“. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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U Dvorani Jure Petričevića u Zagrebu večeras je predstavljen prvi roman glumice Anje Šovagović Despot, „Ja, barunica Castelli“. Riječ je o djelu koje se vraća jednom od najpoznatijih ženskih likova hrvatske književnosti – barunici Castelli iz Krležinih „Glembajevih“. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Komentari 0

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