FOTO Anthony u 'Love Island Adria' ulazi zbog ljubavi, ali i zbog slave koju show donosi
Anthony (22) dolazi iz Londona i po zanimanju je zaštitar. Priznaje da je u prošlosti karijeru često stavljao ispred ljubavi, no sad zna da oba partnera moraju jednako ulagati u vezu. Voli brižne djevojke. Ozbiljne ga odbijaju
Anthony (22) dolazi iz Londona i po zanimanju je zaštitar. Britansko-srpski bivši košarkaš visok čak 2,03m, prije profesionalne karijere u Kini dvije i pol godine je igrao košarku u SAD-u. | Foto: Voyo