FOTO Antonija Blaće i Mirna Čužić u elegantnim kreacijama zasjale u finalu 'Života na vagi'

Počelo je veliko finale devete sezone showa 'Život na vagi'. a pažnju su odjevnim kombinacijama 'ukrale' voditeljica Antonija Blaće i trenerica Mirna Čužić.

Elegantna Antonija zablistala je u profesionalnom, ali ipak jedinstvenom smeđem odijelu i bijeloj košulji iz Manga, a sve je dodatno upotpunila cipelama iz Clan Storea. Kosu je lagano pustila da joj pada na leđa.

Foto: RTL

Pozornost gledatelja svakako je privukla i trenerica Mirna Čužić koju smo kroz 14 tjedana s kandidatima navikli vidjeti u sportskom izdanju. Sada je, za finale, trenerica odabrala jednostavnu crnu usku haljini uz vrat brenda COAST, iza kojeg stoji dizajnerica iz Beograda. Haljina je naglasila vitko tijelo Mirne, koja je kosu nategla u nisku punđu.

Foto: RTL

Ni trener Edo Mehmedović nije podbacio svojim modnim odabirom, pa je uskladio crvenu leptir mašnu s elegantnim crnim odijelom, koje mu pristaje kao saliveno.

Foto: RTL