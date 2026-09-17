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PRIJE POVRATKA NA POSAO

FOTO Arija Rizvić nije spremna odreći se kupaćeg: Uživa u posljednjim sunčanim danima

Glumica je odlučila iskoristiti ljeto do maksimuma, prije no što se vrati poslovnim obavezama. Objavila je fotografije u kupaćem kostimu uz opis 'Upijanje zadnjih zraka sunca'
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FOTO Arija Rizvić nije spremna odreći se kupaćeg: Uživa u posljednjim sunčanim danima
Glumica Arija Rizvić još uvijek uživa u morskim radostima. Na svom Instagram profilu objavila je video i par fotografija na kojima pozira u kupaćem i sa sunčanim naočalama ispod slamnatih suncobrana | Foto: Instagram
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Glumica Arija Rizvić još uvijek uživa u morskim radostima. Na svom Instagram profilu objavila je video i par fotografija na kojima pozira u kupaćem i sa sunčanim naočalama ispod slamnatih suncobrana | Foto: Instagram
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