FOTO Austrijsko veleposlanstvo ispratilo Lelek na Eurosong

U elegantnom prostoru zagrebačkog Etnografskog muzeja u srijedu, 29. travnja, održana je svečanost u čast grupe Lelek, ovogodišnjih hrvatskih predstavnica na Eurosongu. Događaj je organiziralo Austrijsko veleposlanstvo kako bi članicama benda simbolično zaželjelo sreću prije njihovog odlaska u Beč, grad domaćin najiščekivanijeg europskog glazbenog natjecanja.

Austrijska veleposlanica u Hrvatskoj, Yvonne Tončić-Sorinj, osobno je ugostila članice grupe Lelek, iskazavši im toplu dobrodošlicu i podršku u ime zemlje domaćina Eurosonga. U svom govoru poželjela im je mnogo sreće i što bolji mogući plasman na natjecanju koje će se održati u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle. U znak pažnje, veleposlanica je djevojkama uručila i prigodne poklone koji će ih sjećati na ovaj ispraćaj. Službeni dio večeri zaokružen je fotografiranjem s austrijskim zastavama.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Grupa Lelek osnovana je 2024. godine, a svoj put prema Beču osigurala je pobjedom na Dori 2026. Njihova pjesma 'Andromeda' osvojila je srca publike i stručnih žirija, donijevši im ukupno 173 boda. Iako su tijekom glasanja regionalnih žirija vodile od samog početka, glasovi publike donijeli su dramatičan preokret. Lelek je na kraju dobio 96 bodova od televotinga, što je bilo dovoljno da u konačnom zbroju ponovno zauzmu vodeću poziciju i osiguraju si put u Austriju.

Sastav čine Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, pet talentiranih glazbenica koje su svojom energijom i autentičnošću brzo osvojile domaću scenu. Njihova pjesma 'Andromeda' govori o osjećaju zarobljenosti, unutarnjim borbama i konačnom pronalaženju snage, a upravo je ta snažna poruka odjeknula i izvan hrvatskih granica.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Iako je 'Andromeda' u potpunosti na hrvatskom jeziku, njezina je poruka univerzalna, što je prepoznala i strana publika. Dramatičan spot, upečatljivi vizualni identitet koji uključuje i tradicionalne tetovaže te emotivna izvedba zaintrigirali su brojne obožavatelje Eurosonga diljem Europe. Članica grupe Korina Olivia Rogić istaknula je kako je upravo ta autentičnost njihov najveći adut.

​- Strana publika je jako dobro prihvatila našu pjesmu iako je na hrvatskom - rekla je.

Grupu Lelek prvi pokusi u Beču očekuju već ove subote, a svoj nastup imat će u prvom polufinalu Eurosonga, koje je na rasporedu 12. svibnja, uz izravan prijenos na Hrvatskoj radio.

*uz pomoć AI-ja