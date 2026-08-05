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GLUMICA SE NE SRAMI

FOTO Badić? Ne treba, Halle je grudi prekrila šeširom! Uskoro će 60, ljetuje u golim izdanjima

Halle Berry uživa u odmoru na Fidžiju, a svoje pratitelje svakodnevno počasti seksi fotkama
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FOTO Badić? Ne treba, Halle je grudi prekrila šeširom! Uskoro će 60, ljetuje u golim izdanjima
Halle je objavila fotku na kojoj pozira uz rub bazena, a umjesto gornjeg djela badića, glumica je grudi odlučila prekriti šeširom te je napisala kako su se ona i zaručnik sinoć napili i kako su dan nakon još uvijek pijani. | Foto: Instagram
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Halle je objavila fotku na kojoj pozira uz rub bazena, a umjesto gornjeg djela badića, glumica je grudi odlučila prekriti šeširom te je napisala kako su se ona i zaručnik sinoć napili i kako su dan nakon još uvijek pijani. | Foto: Instagram
Komentari 1

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