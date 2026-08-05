FOTO Badić? Ne treba, Halle je grudi prekrila šeširom! Uskoro će 60, ljetuje u golim izdanjima

Halle Berry uživa u odmoru na Fidžiju, a svoje pratitelje svakodnevno počasti seksi fotkama
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Halle je objavila fotku na kojoj pozira uz rub bazena, a umjesto gornjeg djela badića, glumica je grudi odlučila prekriti šeširom te je napisala kako su se ona i zaručnik sinoć napili i kako su dan nakon još uvijek pijani.
| Foto: Instagram
Halle je objavila fotku na kojoj pozira uz rub bazena, a umjesto gornjeg djela badića, glumica je grudi odlučila prekriti šeširom te je napisala kako su se ona i zaručnik sinoć napili i kako su dan nakon još uvijek pijani. |
Foto: Instagram
Halle je objavila fotku na kojoj pozira uz rub bazena, a umjesto gornjeg djela badića, glumica je grudi odlučila prekriti šeširom te je napisala kako su se ona i zaručnik sinoć napili i kako su dan nakon još uvijek pijani.
| Foto: Instagram
Na romantičnom odmoru je sa zaručnikom Van Huntom, a po objavama na društvenim mrežama možemo zaključiti da uživaju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Uskoro puni 60 godina, a izgleda izvrsno
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Glumica je i ranije oduševljavala fotografijama u bikiniju
| Foto: X.com
Foto Instagram
Foto Instagram
Halle Berry ističe da mladolikost nije samo stvar izgleda, već ravnoteže između prehrane, njege kože i zdravih navika. Vjeruje da tijelo treba poštovati, jer će tada uzvratiti snagom, ljepotom i vitalnošću te pokazuje kako male promjene mogu donijeti veliku razliku
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Halle Berry zna da prava blistavost dolazi iznutra. Njezino pravilo broj jedan za sjajnu kožu je redovita hidratacija. Navodno tijekom dana pije značajne količine vode, često dodajući elektrolite ili malo limuna kako bi pojačala dobrobiti
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Sarah Meyssonnier
Kao osoba s dijabetesom tipa 2, Berry je već dugo zagovornica keto prehrane. Slijedi plan prehrane s visokim udjelom zdravih masnoća poput avokada, maslinovog ulja i orašastih plodova, uz nizak unos ugljikohidrata
| Foto: Instagram
Foto Hull City
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Lionel Hahn
Foto Andrew Kelly/REUTERS
Kad je riječ o njezinoj rutini njege kože, Berry ne izbjegava snažne i ciljane sastojke. Poznata je obožavateljica seruma s vitaminom C zbog njegove sposobnosti da posvijetli kožu i zaštiti je od štetnih utjecaja okoliša. Također koristi retinoide, ključne za poticanje proizvodnje kolagena i smanjenje bora
| Foto: Lionel Hahn
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Lionel Hahn
Foto Myung Jung Kim/PRESS ASSOCIATION
Foto Visual/PRESS ASSOCIATION
Foto Patricia Schlein
Foto Tony Harris/PRESS ASSOCIATION
Foto ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI
Foto Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto Jackson Lee/starmaxinc.com
Foto Mehdi Taamallah
Berryin mladolik izgled nije samo rezultat onoga što stavlja na kožu ili unosi u tijelo, već i njezinog aktivnog načina života. Redovito vježba – uključujući boks, borilačke vještine i trening s utezima
| Foto: Lionel Hahn
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.COM
Foto Tim Goodwin/starmaxinc.com
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni