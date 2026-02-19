FOTO Bez problema pokazuje grudi na crvenom tepihu, nema pardona kada je riječ o stilu

Američka pop senzacija Chappell Roan posljednjih godina iznenađuje javnost svojim stilom na crvenim tepisima, a zahvaljujući jedinstvenoj glazbi okupila je zavidan broj obožavatelja. Pjevačica danas slavi 28. rođendan.
Iza provokativne umjetnice krije se Kayleigh Rose Amstutz, odrasla u konzervativnoj kršćanskoj obitelji u gradiću Willard u Missouriju.
| Foto: Instagram
|
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Njezin put do zvijezda bio je sve samo ne lagan. Ugovor s velikom diskografskom kućom potpisala je kao tinejdžerica, no nakon nekoliko godina suradnja je raskinuta, zbog čega se vratila kući i radila u kafiću.
| Foto: Instagram
Srećom, nije odustala. Vratila se u Los Angeles i samostalno izgradila potpuno novi imidž, snažno inspiriran drag kulturom, kamp estetikom i synth-pop zvukom osamdesetih.
| Foto: Instagram
Njezina autentičnost i teatralni nastupi, na kojima kao predgrupe često nastupaju lokalne drag kraljice, donijeli su joj vojsku obožavatelja i status queer ikone.
| Foto: Instagram
Svjetsku slavu stekla je tijekom 2024. godine hitovima poput "Good Luck, Babe!" i "Pink Pony Club", a sve je kulminiralo Grammyjem za najboljeg novog izvođača 2025. godine.
| Foto: Instagram
Na ovogodišnjoj dodjeli bila je nominirana u kategorijama za snimku godine i najbolju pop solo izvedbu za svoj hit singl "The Subway", no nagrade su otišle u druge ruke. Ipak, Roan se na pozornicu popela kao prezenterica, uručivši nagradu za najboljeg novog izvođača britanskoj pjevačici Oliviji Dean.
| Foto: Mario Anzuoni
Što se tiče budućnosti, otkrila je da je ponovno počela pisati nove pjesme, dajući obožavateljima do znanja da, unatoč kontroverzama, njezina glazba ostaje na prvom mjestu.
| Foto: Instagram
Chappell Roan je u intervjuima pričala kako joj je iznenadna slava s jedne strane teško pala jer ju je nekoliko obožavatelja uhodilo. Neki su čak kontaktirali i članove njezine obitelji.
| Foto: Instagram
